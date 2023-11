Vitória treina com desfalques e terá equipe mista contra a Chapecoense | A TARDE

Já campeão e agora apenas cumprindo tabela na Série B, o Vitória voltou a treinar na manhã desta segunda-feira, 22, com foco no duelo contra a Chapecoense, pela 38ª e última da competição.

O técnico Léo Condé comandou um coletivo-tático no Barradão com alguns desfalques. Léo Gamalho e Giovanni Augusto estão no departamento rubro-negro tratando de problemas físicos, situação em que Matheus Trindade já se encontrava devido a uma entorse no tornozelo. No entanto, o volante têm chances de acompanhar a delegação na partida contra a Chape.

Já foram liberados da viagem os atletas Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Osvaldo, todos esses parte dos planos da diretoria para a próxima temporada na Série A, assim como Edson Lucas, que, por outro lado, treinou normalmente e deve viajar para Chapecó.

A equipe do Vitória para o jogo terá muitas modificações em relação ao time que derrotou o Sport. A lista dos atletas relacionados ainda será confirmada na quinta-feira, 23.

Com o título da Série B garantido, o Leão da Barra encerra a temporada no sábado, 25, às 17h, em confronto diante da Chapecoense. A partida será realizada na Arena Condá.