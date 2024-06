Vitória volta ao Barradão para enfrentar um Inter com desfalques

- Foto: Olga Leira / Ag. A Tarde

O Vitória, nos últimos anos, tem demonstrado uma qualidade especial, a força para reagir e mudar o trajeto da história nos momentos mais difíceis. Assim foi na reviravolta na Série C, em 2022, e na transição de um péssimo primeiro trimestre para o título nacional da Série B, no ano passado. O retrospecto inspira confiança e, para os corações rubro-negros, sempre “o sol há de brilhar mais uma vez”, como compôs Nelson Cavaquinho na canção Juízo Final, gravada por diversos artistas da música brasileira.

A propósito, a previsão é de sol para hoje, apesar dos últimos dias de tempo instável e chuva na cidade de Salvador. Com expectativa de grande público na Toca, o Leão retorna para casa e vai entrar em campo para enfrentar o Internacional, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando vencer a primeira partida e deixar para trás a lanterna na competição.

O time baiano, por enquanto, tem apenas três pontos conquistados em empates, sendo dois deles nas últimas duas partidas contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Em um percurso do Mato-Grosso ao Rio Grande do Sul em menos de dez dias, pegou o Cuiabá na cidade homônima e o Juventude em Caxias para conquistar o que seriam dois bons resultados em tempos menos nublados.

Tão importante quanto os pontos somados, o que mais serviu para aquecer o sentimento dos torcedores foi a evolução do desempenho em campo. Se contra o Cuiabá o empate foi um resultado que pode ser considerado justo pelas chances criadas pelas duas equipes, em Caxias o Vitória poderia ter saído tranquilamente com o seu primeiro triunfo. Saiu atrás do placar, buscou o empate e foi melhor em campo, porém, desperdiçou as oportunidades de terminar na frente no marcador.

Renovação

Nos últimos dois duelos, o técnico Thiago Carpini manteve mudanças significativas na plataforma de jogo e na escalação da equipe titular. O meio de campo, por exemplo, teve uma formação com três volantes, Luan, mais centralizado próximo da zaga, Willian Oliveira, que marcou o gol de empate jogando pela direita, e Caio Vinicius pelo lado esquerdo.

Para confrontar o Inter, o treinador deve fazer apenas uma alteração nesse esquema, a entrada de Léo Naldi no lugar de Caio pelo lado esquerdo. Jogadores como Rodrigo Andrade e Dudu, que outrora eram titulares absolutos, seguem no departamento médico do clube e, mesmo que estivessem aptos para jogar, provavelmente ficariam no banco.

A entrada de Naldi deve-se ao seu bom desempenho tanto defensivo quanto ofensivo no segundo tempo da partida contra o Juventude. Ele substituiu Caio e contribuiu com mais volume de jogo e pressão na marcação adversária. Na sexta-feira foi o escolhido para a entrevista coletiva e falou da sua expectativa como titular.

“A gente treina para isso todo dia. Para estar preparado quando for solicitado”, disse, falando também da concorrência para a posição de volante, que considera positiva. “Tem muitos jogadores de qualidade aqui no nosso elenco. Um estando bem, o outro tem que elevar o nível para jogar. É uma disputa muito boa, sempre respeitando o outro e a decisão do treinador. Querendo o melhor para o Vitória sempre”, afirmou o volante canhoto.

Em relação à expectativa de voltar a atuar no Barradão, depois de duas partidas fora de casa, Naldi comentou sobre a importância de fazer valer o mando de campo. “Sabemos que a força dentro de casa é muito importante. No Baiano a gente conseguiu ganhar e fazer os pontos. A dificuldade no Brasileiro é muito maior, mas neste domingo nós vamos voltar a fazer valer o mando de campo ganhando os jogos, jogando com vontade para dar alegria para a torcida”, completou.