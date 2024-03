Vitória x Barcelona: saiba onde assistir e as prováveis escalações | A TARDE

Garantidos na Copa do Brasil de 2025, Vitória e Barcelona entram em campo neste domingo, 17, às 16h, no Barradão, brigando por uma vaga na decisão do Campeonato Baiano. Com a vantagem, o time da capital pode perder, até, por um gol que avança para encarar o Bahia, garantido na final ao eliminar o Jequié.

Enquanto o Vitória visa retornar para a decisão do estadual após ficar cinco anos longe da final, o Barcelona tenta chegar na briga pelo título de forma inédita, porém, precisa vencer por três gols de diferença para manter o sonho vivo. Em caso de vitória por dois gols de diferença a decisão vai para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Barcelona, semifinal do Campeonato Baiano - jogo de volta

Local: Barradão, em Salvador

Data: domingo, 17/03/2024

Horário: 16h

Onde assistir: TVE Bahia e TV Vitória (Youtube)

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (FIFA-RN)

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Mateus Gonçalves , Osvaldo e Alerrandro; . Técnico: Léo Condé.

Barcelona: Thiago Passos; Hugo Moura, Jaques, Weslley e Reginaldo; Bruno Ritter, Ramires e Hadrian; Natan, Dionas Bruno e Cesinha. Técnico: Betinho.