Vivências do Jacaré: flores e espinhos do folclórico atacante do Bahia | A TARDE

O atacante Vítor Jacaré, um dos recentes xodós da torcida do Bahia, completa 24 anos nesta terça-feira, 24, e tem muito o que comemorar. Apesar da curta carreira em Salvador, o jogador se tornou um personagem folclórico dentro do clube baiano por conta de sua espontaneidade dentro e fora de campo. Entre flores e espinhos, o 'Jaca' vem marcando sua passagem pelo Esquadrão de Aço.

A pedido de Guto Ferreira - técnico da equipe naquela época -, Jacaré foi anunciado no Tricolor em março de 2022, como o sétimo reforço da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante já havia trabalho com o treinador no Ceará, clube ao qual pertencia e, apesar da pouca expectativa por parte da torcida tricolor, ele foi um dos destaques do time na competição.

Muito além dos seus seis gols e três assistências na segunda divisão, dentro das quatro linhas, Jacaré demonstrava em cada bola a garra que a torcida enxergava necessária para a equipe alcançar o acesso à elite do futebol nacional. E foi em sua estreia, em 8 de abril de 2022, dentro da Fonte Nova, que sua popularidade explodiu: marcando os únicos dois gols do jogo e garantindo os três pontos para o time baiano sobre o Cruzeiro, na largada da Série B do Brasileirão do ano passado.

Entretanto, após todo acolhimento da torcida, o extracampo de curtição do atleta começou a falar mais alto, principalmente durante resultados negativos. O caso mais recente foi a presença dele em um aniversário de um influenciador, em Salvador, que custou o afastamento da lista de relacionados para uma partida do Brasileirão.

Só que esta, foi uma das várias histórias que Jacaré já escreveu no Bahia. Por isso, em homenagem ao aniversariante do dia, o Portal MASSA! listou os seus altos e baixos aqui pela capital baiana.

Gols na Série B de 2022

A estreia do Esquadrão na Série B de 2022, diante do Cruzeiro, na Fonte Nova, era o termômetro da torcida para saber até onde a equipe poderia ir dentro da competição. E vieram dos pés de Jacaré os dois gols do triunfo sobre a Raposa.

A partir daí, o jogador caiu nas graças da torcida e aplicou mais quatro gols, totalizando seis, além de três assistências na Segundona.

Jogando duro no Carnaval

Em cima do trio elétrico de "O Polêmico", o símbolo do Esquadrão na temporada passada curtia a famigerada segunda-feira de folia na capital da Bahia. Porém, apesar das críticas instantâneas, o 'caldo azedou' quando o Tricolor recebeu a balaiada de 6 a 0 do Sport, em pleno clássico nordestino na Ilha do Retiro, em Recife, pela Copa do Nordeste, em jogo na quarta-feira de cinzas.

Jogador em trio elétrico durante o carnaval | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Adaptação na ala direita



De contrato renovado e na Série A do Brasileirão em 2023, Jacaré tinha tudo pra bilhar, mas não foi o que aconteceu. Com a chegada de concorrentes fortes no ataque e rendimento pífio dos jogadores da posição, ele acabou ganhando a oportunidade do ex-técnico do Bahia, Renato Paiva, na lateral-direita.

Como já citado acima, dentro de campo Jacaré nunca deixou de se entregar 100% e correspondeu à altura. Contudo, em julho, o novo lateral-direito da equipe, Gilberto, tomou conta da função e Jacaré perdeu espaço nos onze iniciais. Pra piorar, nas poucas oportunidades que teve no ataque não foi bem.

Mudanças no penteado e participações em eventos do clube

Utilizando do seu carisma, o atacante passou a engajar em causas sociais e eventos do clube. Um marco foi a cor de cabelo azul durante meses, em homenagem às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). A cor mais nova foi o rosa, em conscientização ao Outubro Rosa, campanha que destaca a prevenção contra o câncer de mama. Além das causas sociais, o atleta ganha a nação Tricolor quando frequenta jogos das divisões de base e também do time feminino do Bahia.

Jogador publicou o resultado da mudança de visual nas redes sociais | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Farras do Jacaré



E se tem farra em Salvador tem Jacaré. O atacante é conhecido por viver na balada sem ser abalado. Na última semana foi flagrado no aniversário de um amigo e blogueiro famoso na capital baiana. O fato acabou resultando em um polêmico corte da lista de relacionados para uma partida no Brasileirão.

Só que, além deste episódio mais recente, Jacaré já teve outros vários vídeos viralizados na internet, como por exemplo no Salvador Fest, acompanhado do ex-meio-campista do Tricolor, Daniel. Boteco do Gustavo Lima e Vaquejada de Serrinha também tiveram a oportunidade de viver Jacaré, além de muitas outras farras pela capital baiana e interior do estado.