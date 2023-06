Volante João Pedro só enfrenta o Vitória se o Tombense pagar multa

Para o jogo contra o Vitória na próxima terça-feira, 6, a equipe do Tombense poderá ter o desfalque do volante João Pedro. O jogador que pertence ao time Rubro-Negro só vai poder atuar mediante a um pagamento de uma multa que está no contrato.

De acordo com site Arena Rubro-Negra o Tombense vai ter que desembolsar R$ 500 mil ao Vitória caso o time mineiro queira contar com o jogador para o duelo.

João Pedro tem 23 anos, e chegou ao Vitória em 2021. Pelo Leão da Barra ele fez 74 jogos. O volante teve bons momentos pelo Rubro-Negro, que fez o time baiano comprar mais da metade dos seus direitos econômicos e assinar até o final de 2024.

Tombense e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 19h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG. O Leão da Barra é líder da Série B com 22 pontos conquistados em 10 jogos realizados.