Volante marca e celebra o triunfo do Itabuna na Série D | A TARDE

O Itabuna faz grande campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Na último domingo, o Azulino derrotou o Audax-RJ pelo placar mínimo, em Pituaçu, gol marcado pelo jovem volante Edenilson, de cabeça, nos acréscimos da partida.

Vitória e Itabuna firmaram parceria logo após o término do Campeonato Baiano, onde cedeu alguns jogadores, incluindo muitos atletas formados na fábrica de talentos do rubro-negro. Cria da base rubro-negra, Edenilson comemorou o gol marcado e

"Primeiramente, agradeço a Deus por mais um gol e ajudar a minha equipe com essa vitória. Seguimos trabalhando firmes em busca do nosso objetivo", disse o camisa 5 às redes sociais do Itabuna.

Vindo de duas vitórias e um empate, o Dragão do Sul soma sete pontos em três jogos disputados e lidera o grupo A6 da quarta divisão nacional. Os comandados do técnico Laelson Lopes tem como próximo compromisso a Portuguesa-RJ, marcado para o próximo sábado, 18, Às 18h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

