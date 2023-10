Vôlei: Brasil perde para a Alemanha no Pré-Olímpico masculino | A TARDE

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para pela Alemanha por 3 sets a 1 (25/21, 19/25, 19/25 e 26/28), na terceira partida do Pré-Olímpico da categoria, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O maior pontuador brasileiro foi o central Lucão, com 13 pontos. O próximo desafio será contra a Ucrânia, nesta quarta-feira, 4.

A equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto entrou foi a quadra com Bruninho, Darlan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Flavio e o líbero Thales. Entraram Alan, Fernando Cachopa, Adriano, Otávio e Maique.

“Foi um jogo tenso, como acontece em classificatórios olímpicos. A Alemanha errou muito pouco depois do segundo set e forçou bastante o saque. Vamos nos organizar, reunir forças e juntar energia para entrar com tudo na partida de amanhã”, disse o técnico Renan Dal Zotto.



O ponteiro Lucarelli, um dos destaques da seleção, lamentou o resultado diante dos alemães e já projeta a próxima partida contra a Ucrânia.

“Não era o resultado que a gente esperava, mas a classificação ainda é possível. Estamos em um grupo muito equilibrado e ainda podem acontecer vários resultados. A gente acabou cometendo erros, não tivemos paciência suficiente, e eles jogaram muito bem, o oposto deles acabou resolvendo. Eles fizeram um bom jogo, mas também fizemos um jogo abaixo”, explicou.