Vôlei: Brasil perde para China em estreia da Liga das Nações

Valendo os primeiros pontos da Liga das Nações de Vôlei, o Brasil enfrentou a China e saiu derrotada no tie-break. Na manhã desta quarta-feira,31, a seleção de José Roberto Guimarães saiu derrotada 3 sets a 2, parciais 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12, demonstrando ainda estar sem ritmo e procurando o seu melhor estilo de jogo. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira. A seleção encara a Holanda, às 6h, em Nagóia, na etapa do Japão.

A seleção ainda busca seu primeiro título da Liga das Nações depois de ficar com o vice nas últimas três edições. A competição serve de preparação para a disputa do Pré-Olímpico, no Japão, em setembro. Nesta primeira etapa, além de China e Holanda, próxima rival, a equipe ainda encara República Dominicana e Croácia.

O jogo:

No primeiro set, ainda sem ritmo de jogo, a seleção brasileira viu a China abrir vantagem e aproveitar os erros da adversária. Em partida disputada, as equipes se mantiveram próximas no placar, com diversos empates durante o decorrer do set. Entretanto, foi na erra final que a seleção asiática aproveitou dos erros da adversária finalizou o primeiro período por 25-23.

No segundo set, o cenário mudou. A seleção voltou com a cabeça no lugar e encaixou e ao contrário do primeiro set, conseguiu virar a bola com mais tranquilidade. No erro da defesa chinesa, o Brasil se manteve na frente durante a maior parte do set, que com grande atuação de Ana Cristina, garantiu a vitória do segundo set por 25-22.

No terceiro período de jogo, a China voltou melhor, se manteve a frente durante todo o set, e até chegou a abrir 5 pontos. Mesmo com o tempo pedido pelo treinador José Roberto, que tentou reorganizar a equipe, as adversárias não perderam ritmo de jogo e voltaram a liderar a partida vencendo o terceiro set de 25 - 20.

No set seguinte, o Brasil voltou com toda a vontade de ganhar a partida, diante de um rival difícil e mais entrosado, a seleção encontrou forças para disputar com as chinesas. Pela primeira vez, o Brasil conseguiu se manter firme na dianteira do placar. Com grande atuação de Diana e Ana Cristina, a seleção garantiu a vitória no quarto set, forçando o tie-break.

No último e decisivo set, o Brasil começou melhor e abriu vantagem, entretanto, as chinesas não estavam dispostas a facilitar. Com Julia Bergmann, a seleção parecia com a vitória encaminhada quando colocou 8-7 na frente, porém, em uma vacilada da defesa brasileira, a china empatou, forçando José Roberto a pedir tempo. Na volta, a China permaneceu melhor, virando o set e garantindo a primeira vitória na Liga das Nações por 15-12 (3 - 2).

