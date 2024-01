“Vou ajudar”, diz Caio Roque; lateral projeta estreia no baianão | A TARDE

Após o retorno de Manchester para reforçar o Bahia na estreia do Campeonato Baiano, que ocorre nesta quarta-feira, às 21h30, contra a equipe do Jequié, o lateral Caio Roque concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 16. O jogador falou sobre o seu retorno aos gramados após uma lesão no joelho e projetou a estreia no Baianão com a equipe sub-20.

Além disso, o atleta que estava nas acomodações do Manchester City contou sobre as experiências e os desafios da diferença climática, indo de mais de 30 graus para quase zero. Apesar da dificuldade, Caio disse que gradualmente vai se adaptando, do frio ao calor.

“A experiência foi boa em Manchester. A gente sabe que essa mudança de clima é um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando. Eu estava lá e agora que voltei é um pouco mais de calor, lá estava muito frio, então a gente vai se adaptando ao máximo”, disse o lateral.

Aos 22 anos, Caio Roque não teve uma chegada comum ao Bahia, sem um anúncio oficial, apenas o aviso de que viria tratar uma lesão no joelho. Após ficar um ano parado, o jogador se diz preparado e grato ao clube, garantindo pode auxiliar o Esquadrão em 2024.

“Eu estava no Lommel, da Bélgica, mas aí eu me machuquei e depois tive a oportunidade de vir para o Bahia para tratar da lesão. Achei que seria bom para mim, para estar mais perto da minha família. Então, quero agradecer ao Bahia pela oportunidade e por abrir as portas para mim. Fico feliz e, como falei, estou preparado e liberado pelo departamento médico para poder auxiliar o Bahia em 2024” garantiu o atleta.

Ainda sobre a lesão, o jogador revelado pelo Flamengo afirmou ter sido um momento difícil, mas deixou claro que agora são águas passadas. Focado, o lateral projetou a partida de manhã, garantindo que será uma boa estreia com a equipe sub-20.

“Foi um momento difícil para mim, né? Nenhum jogador gosta de ficar muito tempo parado e eu estou há um ano parado. Mas graças a Deus já passou. Foi um momento difícil, de muita resiliência. E agora eu 'tô' feliz de estar aqui, poder auxiliar o Bahia. Creio que será ótimo para gente e para os moleques da base também e creio que amanhã a gente fará uma boa estreia”, disse o jogador de 22 anos.

Desta forma, perguntado sobre o seu contato com Rogério Ferreira, técnico do sub-20 do Bahia, Caio disse que espera fazer um jogo moderado, sem jogador os 90 minutos já que volta de lesão. Assim, o atleta disse que, com o treinador, fará o melhor para a integridade física do mesmo.

“A gente teve uma conversa ontem e sabemos que os minutos no campo precisam ser moderados porque fiquei muito tempo parado. Por isso, eu não posso voltar assim e jogar 90 minutos, para não correr o risco de outra lesão. Então, a conversa com ele ontem foi ótima e a gente resolverá entre hoje e amanhã para ver o que podemos fazer, o que será melhor para mim” garantiu Caio Roque.

Para a temporada de 2024, com os grandes jogadores do elenco, a expectativa é que o clube não siga no sufoco contra o rebaixamento e sim se coloque entre os melhores do Campeonato. Desta forma, perguntado sobre a titularidade no elenco, o lateral disse que só quer trabalhar para auxiliar o clube e deixará a responsabilidade com o técnico Rogério Ceni.

“Nesse momento que estive em Manchester, é claro que a gente vai conversando, né? Mas aí, esse quesito de ser titular deixo mais para o Rogério Ceni mesmo. Eu só quero trabalhar, estar bem em campo e auxiliar o Bahia ao máximo nesse ano de 2024” garantiu o atleta de 22 anos.

Com poucos minutos no futebol brasileiro, Caio Roque contou sobre as suas características que fizeram o Grupo City querer a sua contratação.

“O que me levou ao Grupo City foi a minha característica ofensiva, né? De chegar bastante no fundo. Claro que a gente sabe que, como lateral, pode chegar no fundo, mas também tem que se conservar para trabalhar ali atrás para não dar bobeira. Mas a minha característica é um pouco mais ofensiva”, comunicou o jogador.

O Bahia encara o Jequié pela primeira rodada do Campeonato Baiano na noite desta quarta-feira, 17. A partida será na Arena Fonte Nova, às 21h30. Vale lembrar que o Esquadrão entrará em campo com a equipe sub-20, tendo em vista que os titulares ainda seguem na pré-temporada na cidade de Manchester.