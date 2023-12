Vuaden anuncia aposentadoria e assume comissão de arbitragem; confira | A TARDE

Após uma trajetória de 26 anos como árbitro de futebol, Leandro Pedro Vuaden optou por encerrar sua carreira nos gramados e dar um novo rumo à sua jornada no esporte. O gaúcho de 48 anos foi anunciado, nesta tarde de sexta-feira, como o novo presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol - CEAF/RS, assumindo o posto deixado por Luiz Fernando Moreira, que se aposentou.

A mudança de Vuaden para os bastidores do futebol é marcada por um novo desafio: liderar e gerir a arbitragem no cenário do futebol gaúcho, trazendo sua vasta experiência como árbitro para contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento do trabalho dos profissionais do apito.

"Vou desempenhar uma função fora do gramado. Mas com a mesma essência, dedicação e profissionalismo. Estaremos à frente de um dos melhores quadros do Brasil. As competições gaúchas são muito fortes e isso exige muito da arbitragem. Vamos trabalhar muito para atender às demandas e para buscar a excelência", disse Vuaden.

Leandro Pedro Vuaden, que estreou como árbitro em 1997, consolidou uma carreira notável nos gramados, sendo reconhecido como um dos principais nomes da arbitragem nacional. Sua trajetória incluiu a condução de 14 finais do Gauchão, marcando sua estreia nesse cenário em 2004. Vuaden ganhou destaque no âmbito nacional, tornando-se uma figura proeminente entre os árbitros do país. Recebeu os prêmios de melhor árbitro do Brasileirão em 2011 e 2020, além de ter integrado o quadro da FIFA por oito anos.

O capítulo final de sua carreira nos campos ocorreu na vitória do Fortaleza sobre o Santos, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Somente em 2023, Vuaden esteve à frente de 35 partidas, abrangendo torneios como a Copa do Brasil e as Séries A, B, C e D, demonstrando sua atuação em diversas competições de destaque no cenário nacional.