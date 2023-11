Wallace, do vôlei, é intimado por incitação a crime contra Lula | A TARDE

O jogador de vôlei Wallace Leandro de Souza foi intimado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), de Belo Horizonte (MG), a depor na próxima terça-feira, 7, em uma audiência preliminar no inquérito que investiga a suposta intimidação do atleta contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da Folha.

O inquérito apura uma publicação de Wallace nas redes sociais, em que ele sugere sugeriu ”dar um tiro” no presidente da República. No story do Instagram, o jogador publicou uma foto segurando uma espingarda calibre .12 e abriu uma caixa de perguntas. Um dos seus seguidores perguntou se o atleta “daria um tiro na cara do Lula com essa 12”. Wallace, então, compartilhou uma enquete sobre o comentário.

Após a repercussão da sua publicação, Wallace apagou e disse ter sido um “post infeliz”. O campeão olímpico com a seleção brasileira é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um entusiasta do uso de armas de fogo.

Após o post, Wallace chegou a ser suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas logo voltou a jogar. Ele recentemense se aposentou da seleção brasileira e defende o Cruzeiro Vôlei.