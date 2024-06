WSL: Tati, Ítalo e Medina avançam em competição mundial de surfe | A TARDE

Competidores brasileiros avançaram para fases finais a competição mundial de surfe Teahupoo da WSL que iniciou neste sábado, 25, no Taiti, sede do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris,

Única brasileira na competição feminina, Tatiana Weston-Webb começou bem a disputa e venceu sua bateria da primeira rodada, avançando para as quartas de final. Já no masculino, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina venceram suas séries para ir às oitavas de final, enquanto Yago Dora terá que disputar a repescagem.

Tatiana Weston-Webb foi a primeira brasileira a cair na água em Teahupo'o pela primeira rodada da chave feminina. Mesmo com o mar mais calmo, a gaúcha encontrou um bom tubo para conseguir 7,67 pontos, além de uma outra onda para 2,67, ficando com um total de 10,34. A pontuação deixou Tati em primeiro lugar na bateria, garantindo uma vaga direta nas quartas de final.

A costarriquenha Brisa Hennessy (8,16, com 4,83 + 3,33) e a havaiana Gabriela Bryan (1,53, com 1,00 + 0,53) vão ter que disputar a repescagem.

Ítalo e Medina vencem suas baterias

No masculino, o campeão olímpico Ítalo Ferreira venceu a sua bateria para passar direto às oitavas de final. O potiguar teve 6,83 e 6,47 nas suas melhores ondas, terminando com um total de 13,30. Com o resultado, Ítalo mandou Griffin Colapinto (11,47, com 5,77 + 5,70) e Mihimana Braye (11,66, com 5,83 + 5,83) para a repescagem.

O mar estava fraco no início da bateria de Gabriel Medina, que costuma surfar bem no Taiti. O tricampeão mundial da WSL ficou mais de 20 minutos sem conseguir uma nota.

Mas na reta final da bateria, Medina encontrou dois tubos pequenos, mas que lhe renderam 6,33 e 5,57 pontos para um total de 11,90. A pontuação deixou o paulista em primeiro lugar na bateria e com a vaga direta nas oitavas de final. Imaikalani de Vault (6,80, com 1,80 + 5,00) e Jake Marshall (2,20, com 1,20 + 1,00) foram para a rodada eliminatória.

