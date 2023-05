Xavi já faz planos com Messi no Barça: "Ele é perfeito para nós"

Durante coletiva, Xavi falou sobre a possibilidade de estar com Lionel Messi na próxima temporada. O técnico do Barcelona, ex-companheiro de time do astro argentino, afirmou em entrevista ao jornal "Sport" que já faz planos táticos com o ídolo do clube.

"Eu disse ao presidente que o retorno de Messi faz sentido. Sem dúvidas, Messi ainda pode nos ajudar. Ele pode jogar em várias posições e é perfeito para o nosso sistema e ideia. Tenho um plano tático em mente com o Leo" comentou

O treinador está a duas temporadas ao comando do time espanhol e já ganhou supercopa da Espanha e o Campeonato Espanho. O clube se movimenta para conseguir viabilizar financeiramente a contratação do craque argentino, que fez história no Barça antes de se transferir para o PSG em 2021. Xavi afirma que mantém conversas com Messi.

"Estou falando com o Leo (Messi), sim. Cabe ao Leo. Acho que ele tem que decidir, é com ele" afirmou o técnico espanhol

Lionel Messi tem contrato com o clube francês até junho deste ano, e segundo a imprensa francesa, a renovação entre jogador e clube não tem chances de acontecer. As principais possibilidades de futuro para o argentino são o Barcelona, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, da MLS.