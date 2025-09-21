Menu
ESPORTES
ESPORTES

XI Corrida da Asa acontece no dia 5 de outubro

Este ano, o evento presta homenagem especial aos 100 anos de nascimento do Tenente Frederico Gustavo

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 18:53 h
Imagem ilustrativa da imagem XI Corrida da Asa acontece no dia 5 de outubro
-

Salvador vai viver uma experiência da XI Corrida da Asa, na Base Aérea de Salvador, no dia 5 de outubro.

Este ano, o evento presta homenagem especial aos 100 anos de nascimento do Tenente Frederico Gustavo dos Santos — o único soteropolitano integrante do Primeiro Grupo de Aviação de Caça da Força Expedicionária Brasileira, o lendário Senta Pua.

Piloto de caça, o Tenente Frederico tombou em missão durante a Segunda Guerra Mundial, deixando seu nome marcado na história da aviação militar.

A corrida terá percursos de 6 e 10 quilômetros pela pista do Aeroporto de Salvador, um cenário inédito para os atletas e apaixonados pelo esporte.

Garanta já a sua inscrição no site www.corridasjardelmoura.com.br.

