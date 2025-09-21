ESPORTES
XI Corrida da Asa acontece no dia 5 de outubro
Este ano, o evento presta homenagem especial aos 100 anos de nascimento do Tenente Frederico Gustavo
Por Redação
Salvador vai viver uma experiência da XI Corrida da Asa, na Base Aérea de Salvador, no dia 5 de outubro.
Este ano, o evento presta homenagem especial aos 100 anos de nascimento do Tenente Frederico Gustavo dos Santos — o único soteropolitano integrante do Primeiro Grupo de Aviação de Caça da Força Expedicionária Brasileira, o lendário Senta Pua.
Piloto de caça, o Tenente Frederico tombou em missão durante a Segunda Guerra Mundial, deixando seu nome marcado na história da aviação militar.
A corrida terá percursos de 6 e 10 quilômetros pela pista do Aeroporto de Salvador, um cenário inédito para os atletas e apaixonados pelo esporte.
Garanta já a sua inscrição no site www.corridasjardelmoura.com.br.
