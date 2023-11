Yago recebe terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o América-MG | A TARDE

O Bahia não contará com o volante Yago Felipe na partida diante do América-MG, pela 37ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro da Série A, programado para o domingo, 3, às 16h, na Arena Independência. O jogador do Esquadrão recebeu o terceiro amarelo na derrota diante do São Paulo por 1×0, que ocorreu na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 29.

Além da suspensão, o volante saiu sentindo dores na coxa direita, local onde foi colocada uma bolsa de gelo, ainda no banco de reservas.

Desde que chegou ao Esquadrão, o atleta só sofreu uma lesão, ainda no mês de maio, quando sentiu a panturrilha. Dos 14 jogos em que Rogério Ceni esteve à frente do Bahia, Yago Felipe foi titular em 12 deles. De forma que, só ficou de fora na derrota para o Palmeiras e no empate diante do Athletico-PR, ambos na Arena Fonte Nova.

Além dos titulares Rezende, Thaciano e Acevedo, o técnico da equipe tricolor terá à sua disposição os jogadores Lucas Mugni e Léo Cittadini, para serem utilizados ou até mesmo a utilização de Everaldo.

O Bahia volta aos treinamentos nesta quinta-feira, 30, visando o duelo contra o América-MG. O Tricolor é ocupa a zona de rebaixamento com 41 pontos conquistados e precisa vencer o confronto para sair da zona de rebaixamento.