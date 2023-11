Yan Souto não permanece no Vitória e se despede nas redes sociais | A TARDE

Em meio às reformulações para o ano de 2024, o Vitória já começou a procurar novos atletas e se despedir de outros. O primeiro a dar adeus à Toca do Leão foi o zagueiro Yan Souto, na noite desta terça-feira, 28.

Através de suas redes sociais, o jovem defensor de 22 anos escreveu que está "de partida para novos horizontes". Na imagem compartilhada pelo atleta nos stories, Yan aparece ao lado dos agentes Gerson Figueiredo e Tiago Ruas, que, inclusive, foram investidores do Itabuna desde 2022.

Contratado em março deste ano, o zagueiro demorou de estrear pelo Leão da Barra, mas foi bastante utilizado durante a Série B. Em algumas partidas, o técnico Léo Condé chegou a improvisá-lo também como lateral-direito.

Ao todo, Yan Souto disputou um total de 14 partidas pelo Vitória, todas elas na Série B. Ele fez parte do grupo que foi campeão do torneio e subiu para a Série A do ano que vem.