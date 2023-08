Zagallo é internado com quadro de infecção urinária no Rio de Janeiro

Ex-treinador da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, está internado desde a última terça-feira, 15, no Hospital Barra D'Or, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O tetracampeão mundial com a Canarinho deu entrada na unidade de saúde com um quadro de infecção urinária. Ao Uol, o filho de ex-jogador e treinador informou que ele está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, responsável por cuidar da saúde do Velho Lobo há cerca de 20 anos.

O tetracampeão mundial não tem previsão de alta. O ícone do futebol brasileiro voltou a estar hospitalizado após mais de um ano. Em julho de 2022, ele esteve internado em unidade semi-intensiva para tratar uma infecção respiratória.

Na última quarta-feira, 9, Zagallo fez aniversário. Na ocasião, Zagallo celebrou a data com a família.