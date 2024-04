Zagallo será homenageado no amistoso entre Brasil e Inglaterra | A TARDE

Falecido no início do ano aos 92 anos, Zagallo será homenageado durante o amistodo entre Brasil e Inglaterra, neste sábado, 23, no estádio de Wembley. O ex-treinador e jogador da Seleção Brasileira terá um patch especial com sua imagem confeccionada na manga da camisa e uma flâmula em sua memória.

Maior vencedor da História das Copas do Mundo, o "Velho Lobo" conquistou quatro títulos em sua carreira tanto como jogador quanto diretor técnico. Zagallo foi titular nas Copas de 1958 e 1962, e treinador no mundial de 1970. Ele foi o coordenador do time verde e amarelo em 1994.

Zagallo foi homenageado ainda em vida no ano de 2022 com uma estátua no museu da CBF, no Rio de Janeiro. A imagem retrata o Velho Lobo dirigindo a Seleção Brasileira na Copa de 1998, onde foi vice-campeão mundial. A obra demorou dois anos para ficar concluída e contou com 26 artesãos.