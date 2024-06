Zagueiro celebra primeira vitória da Juazeirense na Série D

Zé Romário, zagueiro da Juazeirense - Foto: Divulgação | SD Juazeirense

A Juazeirense venceu a sua primeira partida na Série D ao bater o Sergipe por 1 a 0, no Adauto Moraes. Um dos mais experientes da equipe, o zagueiro Zé Romário celebrou os três pontos e o fato da equipe não ter sofrido gols nas duas últimas partidas.

"A gente conseguiu essa primeira vitória. O time vem batalhando e a gente veio trabalhando durante essa semana. O professor vem sempre dando confiança para todos e fizemos um jogo muito interessante aqui. Graças a Deus a gente saiu com a vitória e já são dois jogos sem tomar gol", disse o defensor.

Agora o desafio do Cancão de Fogo é fora de casa contra o próprio Sergipe, pela 8ª rodada da Série D, a primeira do returno. O jogo está marcado para as 20h de quarta-feira, 12, no Batistão, em Aracaju. Motivado, Zé Romário ressalta a qualidade do adversário e espera que o time conquiste a vitória longe de Juazeiro.

"Sabemos da dificuldade desse jogo que a gente vai ter lá em Aracaju. É um time que é chato de jogar, mas a gente está preparado e vamos conseguir essa vitória que vai colocar a gente bem na tabela", encerrou.

O resultado positivo tirou a Juazeirense da lanterna do Grupo 4 e deixou a equipe na 7ª posição com seis pontos. No primeiro turno, o Cancão de Fogo fez sete jogos, empatou três, perdeu três e venceu um.