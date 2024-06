Zagueiro do Flamengo nega proposta salarial de time europeu | A TARDE

O zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno recusou a proposta do West Ham. O jogador desistiu de ir para o clube inglês, que iria pagar um valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões) pelos direitos econômicos do atleta.

Entre Flamengo e West Ham estava tudo certo, porém o defensor reavaliou a oferta salarial e considerou baixa, por não ser significativamente maior do que recebe. Outro entrave diz respeito ao tempo de proposta, o vínculo do Fabrício Bruno com o West Ham terminaria no meio de 2028, segundo a atual proposta. Enquanto isso, o atual vínculo com o Flamengo vai até dezembro do mesmo ano.

Contratado em 2022 após se destacar pelo Red Bull Bragantino, o zagueiro ao todo fez 113 jogos, e marcou cinco gols. Nesta temporada, o jogador chegou à Seleção Brasileira e foi titular nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.



