Zagueiro do Flamengo, Pablo acredita que a terra é plana

O zagueiro Pablo, do Flamengo, foi alvo de polêmicas por supostamente acreditar que a superfície da Terra é plana. O assunto, inclusive, teria chegado no vestiário do Rubro-Negro. Nas redes sociais, o atleta segue dois perfis sobre o tema.

Segundo informações do site UOL, o jogador realmente acredita nas teorias terraplanistas. A assessoria do atleta chegou a ser procurada para falar sobre o tema, mas o jogador preferiu não se pronunciar.

Contratado pelo Flamengo em março do ano passado, o jogador de 31 anos tem contrato com o time rubro-negro até dezembro de 2025. Na negociação, o clube carioca investiu cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões) para tirar o atleta do Lokomotiv, da Rússia.