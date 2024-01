Zagueiro do Flu e da Seleção Brasileira é anunciado por clube russo | A TARDE

O Zenit, da Rússia, acaba de anunciar, nesta quinta-feira, 4, a contratação do zagueiro do Fluminense e da Seleção Brasileira, Nino, de 26 anos. O valor da negociação gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de 27 milhões de reais).

O agora ex-xerifão tricolor assinou contrato até junho de 2028 com o clube russo. A venda do capitão da equipe já era prevista, trazendo alívio para o fluxo de caixa do time das Laranjeiras.

Vale lembrar que o jogador quase havia acertado com o Tigres, do México, mas foi convencido a ficar para a disputa da Libertadores. Nino deixa o Fluminense com 239 jogos e 12 gols, além do título da Libertadores da América e uma idolatria incontestável para milhares de tricolores.