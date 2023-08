Zuckerberg provoca Elon Musk e reforça desafio para luta de MMA

O CEO do grupo Meta (responsável por Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads), Mark Zuckerberg, afirmou em uma de suas redes sociais que o empresário Elon Musk, dono do Twitter, não fala sério quando diz querer enfrentá-lo em uma luta de MMA (artes marciais mistas).

Segundo Zuckerberg, Musk não confirma a luta de MMA mesmo recebendo sugestões de data para o confronto e apoio de Dana White, empresário responsável pelo UFC (Ultimate Fighting Championship), principal competição de artes marciais mistas do mundo.

“Acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério, e é hora de seguir em frente. Eu ofereci uma data real. Dana White ofereceu tornar isso uma legítima competição para a caridade. Elon não confirma a data, depois diz que precisa fazer uma cirurgia, agora diz que quer treinar no meu domínio”, disse Zuckerberg na rede Threads.

“Se Elon em algum momento realmente quiser escolher uma data de verdade e um evento oficial, ele sabe como falar comigo. Caso contrário, é hora de seguir em frente. Vou focar em competir com pessoas que levam o esporte a sério”, completou o CEO do grupo Meta.

As declarações de Zuckerberg contrariam as falas recentes de Musk, que havia garantido a realização do confronto e disse ter conversado com o governo italiano para que o embate ocorresse em "local épico", em possível referência ao Coliseu.

Além disso, o dono do Twitter negou a participação do UFC, afirmando que o evento seria organizado pelas fundações de ambos os bilionários.