Abertura da Fenagro reuniu governador e autoridades; veja fotos

Comitiva do Governo do Estado em visita a Casa A TARDE - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Realizada pelo Grupo A TARDE, a Fenagro teve sua abertura oficial no último domingo, 1º, com a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, secretários, deputados e prefeitos, entre outras autoridades. Confira galeria de fotos com os presentes.