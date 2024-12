E vai rolar a festa! Fenagro volta para exibir a força do agro

Expectativa é reunir em torno de 100 mil pessoas nos dez dias da feira - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Entre esta sexta-feira e o próximo dia 8 de dezembro, todas as atenções estarão voltadas para o Parque de Exposições de Salvador. Será lá o palco da 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro), que retorna após um hiato de quatro anos, em função da pandemia de Covid-19. A expectativa é reunir em torno de 100 mil pessoas nos dez dias da feira, cerca de 600 expositores e mais de 2 mil animais de raça.

Organizado pelo Grupo A TARDE, o evento conta com diversas parcerias para a sua realização, como a produção da On Line Entretenimentos, patrocínio da Itaipava, apoio do Governo da Bahia e cooperação técnica da Central das Exposições.

A atração de expositores e funcionários que vêm do interior e de outros estados para o evento em Salvador também movimenta o turismo de negócios na cidade, gerando emprego e renda para a população. No parque, as comercializações giram, principalmente, em torno dos animais e demais atividades econômicas rurais.

Importante para a economia estadual, o Produto Interno Bruto (PIB) do agro somou R$ 26,8 bilhões no primeiro semestre deste ano. O setor representa cerca de 50% das exportações baianas e é responsável por um terço das vagas de trabalho geradas no estado. Essa pujança da agropecuária estará em destaque na Fenagro.

Neste contexto, a festa rural vai expor, na capital baiana, a força do campo, promovendo o encontro entre os diversos segmentos que movem o setor agropecuário da Bahia e os moradores da grande metrópole.

Segundo o diretor da Rádio A TARDE FM e coordenador da Fenagro, Eduardo Dute, esta edição do evento promete ser uma experiência completa e impactante, reunindo negócios, cultura, entretenimento e inovação.

“Nós, do Grupo A TARDE, estamos com uma expectativa muito grande para a Fenagro. Um evento já consolidado como um dos maiores e mais influentes do setor agropecuário no Brasil, que está retornando depois de um hiato de quatro anos”, pontuou.

Dute ressaltou que serão diversas atrações, incluindo as tradicionais exposições de animais selecionados, competições, leilões, praça de alimentação, minifazendinha, museu da veterinária, passeios de pônei, entre outras. “É mais do que um evento: é uma celebração do agronegócio como um motor econômico e cultural, não apenas da Bahia, mas do Brasil como um todo”, enfatizou.

Motivado para mais uma edição da Fenagro, o presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), Almir Lins, afirmou que o evento “será, de novo, o ponto de encontro entre agropecuaristas e outros elos da cadeia produtiva”, salientando que um dos méritos do evento é propiciar diferentes oportunidades para toda a comunidade.

A exposição de animais de raça, ‘puros de origem’ (PO), é apenas uma das possibilidades para os criadores, que terão à disposição seis leilões, além das negociações diretas realizadas entre eles. Participam também dos julgamentos de animais, balizados pelas organizações de cada espécie e raça e valendo para os rankings estadual e nacional.

Provas esportivas

Nas provas tradicionais, como o Ranch Sorting, serão testadas as habilidades dos atletas e condicionamento dos animais nas Arenas de Esportes, que foram revitalizadas. De acordo com a presidente da Associação Baiana dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABCQM), Georgia Ortega, os espaços foram nomeadas como Arena de Esportes Venturoli, em homenagem à empresa patrocinadora das reformas.

Georgia Ortega participou do projeto de modernização das arenas, que estão sob a responsabilidade da ABCQM e da Associação Criadores Mangalarga Marchador da Bahia (ACCMM/Bahia). Ela classificou a reativação dos espaços e a volta da Fenagro como fundamentais para dar visibilidade aos esportes equestres na Bahia.

Segundo Ortega, as arenas têm estrutura para modalidades como Tambor, Baliza, Maneabilidade, Team Penning e Ranch Sorting, todas praticadas pelas raças Quarto de Milha, Paint Horse, Apalloosa, Mangalarga Marchador, Mangalarga Paulista. “Os espaços têm como objetivo fomentar os esportes, que podem ser praticados em qualquer idade”, enfatizou.

As provas acontecem a partir do dia 4 de dezembro, com início sempre às 19h, e terão uma programação diversificada entre as raças. “A novidade da Fenagro será um X1 entre duplas compostas por raças de cavalos diferentes, para proporcionar a integração de atletas e criadores”, antecipou.

Além do foco nas atividades exercidas no campo e demais elos da cadeia produtiva, a Fenagro também terá um espaço reservado para a educação, diversas secretarias estaduais, como Turismo, Segurança e Políticas para as Mulheres, além de órgãos do estado, a exemplo do Detran. Na área de alimentação na região central do parque, além da oferta de diferentes opções gastronômicas, estão programados shows artísticos e culturais durante todos os dias do evento.

É um evento de extrema importância para a economia e o segmento agro, e que ao mesmo tempo oferece lazer e educação para o público, ocupando todo o Parque João de Mello Leitão - presidente do Grupo A TARDE

Além de apoiar a agropecuária, a Fenagro reúne o setor produtivo, do grande ao pequeno, e funciona como um importante espaço de trocas e aprendizagem Luciano Neves - diretor de relações institucionais do Grupo A TARDE

Evento é referência: mais de 30 anos de sucesso

Desde a primeira edição, em 1988, a Fenagro é referência para a Bahia, reunindo, sempre ao final do ano, os melhores plantéis da pecuária bovina, equina, caprina e ovina. Ao longo do tempo, o evento tem contribuindo com a melhoria genética dos rebanhos, seja através dos leilões ou da venda entre criadores de animais reprodutores e de sêmen de machos premiados.

Nas mais de três décadas de história, a Fenagro passou por adaptações e, com o tempo, deixou de ser um evento voltado para a pecuária e passou a ter uma dimensão mais abrangente, atingindo outros setores agropecuários e das agroindústrias.

Característica das primeiras edições, os grandes shows musicais trouxeram para Salvador renomados artistas como Geraldo Azevedo, Chitãozinho & Xororó, Fagner, Paralamas do Sucesso e Charlie Brown, dentre muitos outros.

Com o passar dos anos, as grandes atrações nacionais deram lugar a nomes regionais, como os forrozeiros Adelmário Coelho, Léo Macedo (Banda Estakazero) e Zelito Miranda (in memoriam), dentre outros que alegraram as noites no Parque de Exposições.

Entre 1988 e 2024, a Fenagro acompanhou o crescimento daquelas crianças que visitaram as primeiras edições, estiveram no parque como adolescentes e jovens, hoje formam o público dos shows e já levam seus filhos para passear na feira.

Experiência única, quem acompanha as crianças vê os olhos infantis brilharem diante dos animais expostos nas baias. Quem já frequentou a Fenagro na infância tem gravadas na memória as lembranças daquele contato com o mundo rural, onde estão a raízes que alimentam a população.