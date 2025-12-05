EcoInovar: veja os projetos de destaque que movimentaram a Fenagro

Equipes da categoria Eco-navegando - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O futuro sustentável da Bahia foi celebrado no Prêmio EcoInovar A TARDE Educação, nesta sexta-feira, 5, durante a 34º Fenagro, em Salvador. Além dos campeões, projetos notáveis de Santaluz, Irecê e Candeias conquistaram o 2º e 3º lugares, provando a força da educação ambiental e da inovação estudantil alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os destaques incluem a reutilização de águas cinzas em Santaluz e o estudo sobre sequestro de carbono na Caatinga em Irecê, evidenciando o impacto positivo dos estudantes na gestão de ecossistemas terrestres e aquáticos.

Eco-navegando: reuso de águas e arte ecológica

Na categoria Eco-navegando, o 2º lugar e o prêmio de R$ 3.500 foram para Santaluz. O prêmio foi entregue por David Bacelar, presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O projeto "Águas cinzas não devem ser desperdiçadas, cultivo de horta orgânica, árvores frutíferas e ervas medicinais", orientada pela professora Cristiana Silva Mota, desenvolveu um protótipo para reutilizar águas cinzas de chuveiros e máquinas através de filtragem natural, destinando-as para a horta orgânica e árvores frutíferas da escola.

A professora Cristiana explicou a origem do projeto, ligada à necessidade local. “O nosso projeto é a reutilização da água cinza, águas residuais de máquinas de lavar, de chuveiros. E na escola, nós trabalhamos com creche ao 5º ano e surgiu justamente por conta da necessidade que nós vivemos e nós temos um local onde o período de estiagem é muito longo".

O coordenador Marcelo Souto destacou a ambição de expandir a solução. “O nosso sonho é expandir esse projeto para toda a comunidade, para que toda a comunidade possa, sim, estar produzindo o ano todo a sua horta, a sua horta, a sua horta, a sua horta, a sua horta, regando as suas árvores prodíferas, porque nós só temos garantia de chuva mesmo entre os meses de maio até junho".

O 3º lugar (R$ 2.000) ficou com o projeto "SustentArte: cores que transformam vidas e o planeta", de Candeias, que uniu criatividade e ODS na produção de telas e tintas ecológicas a partir de papel reciclado. O prêmio foi entregue por Tatiana Noel, engenheira sanitarista e ambiental da CODEBA.

A estudante Mirely Costa expressou a gratidão pela experiência. “Estamos muito felizes e gratas por estar representando a nossa cidade aqui no EcoInovar, juntamente do evento da Fenagro. Estamos muito felizes mesmo, muito gratas em estar participando dessa etapa tão fundamental para o nosso projeto, para o nosso desenvolvimento pessoal também".

Eco-terra: caatinga e papel reciclado em foco

Equipes da categoria Eco-terra | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Na categoria Eco-terra, o 2º lugar (R$ 3.500) foi conquistado por Irecê, com o projeto "Sequestro de carbono no bioma caatinga". O prêmio foi entregue por Pablo Barrozo, secretário da Seagri. O estudo, orientado pelo professor Carlos Ney, focou no potencial do bioma em capturar carbono, além de incluir a criação de um banco de sementes e ações educativas, em articulação com o Inema.

"O nosso projeto tem o intuito de mudar o corpo a mentalidade das pessoas sobre a Caatinga. Quando se fala em Caatinga, principalmente aqui, o pessoal pensa em mata seca, bicho morrendo, e não é bem assim. A Caatinga hoje é responsável por 45% do sequestro de carbono no Brasil. É o único bioma que é 100% brasileiro. A gente quer que o pessoal conheça, saiba realmente o que é a Caatinga para poder preservar", explicou o estudante do Ensino Técnico em Meio Ambiente, Laerth Xavier, de 38 anos.



O 3º lugar (R$ 2.000) ficou com o projeto "Eco-semente: da prova a planta, um fruto que brota", de Candeias. O prêmio foi entregue por Junior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães. A iniciativa, da professora Hevelynn Franco Martins, transforma papéis escolares usados, como provas e folhas de caderno, em novas folhas recicladas, promovendo a cultura de reaproveitamento e a redução de resíduos.

"A gente tem o objetivo de conscientizar o meio ambiente, evitando mais a poluição, fazendo com que esse papel possa ser restitutado várias vezes. A gente também tem o papel C20, que a gente coloca o C20 para manter o fórum alidado e jogar no fórum, para poder germinar na terra. Fazemos também os nossos mascotinhos, os ecotecs, que germinam as sementinhas na cabeça. A gente pretende fazer com que, em breve, se torne um produto para que possamos começar a vender", disse a estudante Maria Clara.

Os finalistas foram selecionados por uma banca de profissionais renomados, que avaliaram rigorosamente a sustentabilidade, a inovação e o engajamento comunitário dos projetos, como Antônio Espinheira, geógrafo e chefe do setor de geoprocessamento da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM); Renato Marques do Nascimento, chefe do setor de empreendimentos minerais da CBPM; Isis Drielle dos Reis Santos, engenheira química da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA); e Tatiana Pessanha Noel, engenheira sanitarista e ambiental da CODEBA.





O Prêmio EcoInovar, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, teve o apoio da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA) e da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM).