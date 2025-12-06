Dupla baiana brilha e leva título na final eletrizante de Ranch Sorting

Prova de Ranch Sorting na Fenagro 2025 - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Considerada a maior feira agropecuária das regiões Norte e Nordeste do Brasil, a Fenagro 2025, que acontece desde o último sábado, 28 de novembro, e vai até domingo, 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, foi sede da etapa final do Campeonato Baiano de Ranch Sorting, neste sábado, 6.

Ranch Sorting é um esporte equestre de velocidade e precisão que exige que duplas de competidores separem e direcionem bezerros. Na categoria 4D, os vencedores foram Tiago Pires e Marcos Alexandre.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a presidente da Associação Baiana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABCQM), Georgia Ortega, são mais de 80 competidores. A premiação total oferecida é de cerca de R$ 40 mil, sendo R$ 30 mil destinados à premiação principal, além da premiação final da etapa.

“A dinâmica da competição exige que duplas de competidores passem 11 bezerros, numerados de 0 a 9, por uma porteira em ordem crescente. O curral utilizado possui formato de 8. Os competidores têm o limite de 60 segundos para cumprir a tarefa; a dupla que realizar a passagem no menor tempo é classificada para a etapa seguinte ou para a final, a depender do estágio da competição. O recorde mundial citado é de 16 ou 17 segundos, e o recorde a ser batido na pista da Fenagra é de 19 segundos”, explica Georgia.

Ainda segundo a presidente da ABCQM, que também compete no Ranch Sorting, a edição deste ano adicionou novas categorias que correram fora do Campeonato Baiano oficial. “Foram incluídas as categorias infantil, feminina, com mais de 150 duplas inscritas, e paratleta. Essas categorias competem no domingo, 7.

Relato dos vencedores

Experiente no Ranch Sorting, Tiago Pires, vencedor da categoria 4D, comemorou a vitória, em entrevista ao Portal A TARDE, e destacou a recepção do público presente.

"Uma prova no Parque de Exposições em Salvador, na maior feira do Norte-Nordeste [...] É a última etapa do Campeonato Baiano, logo mais vai ter a grande final ainda, e é muito bom, casa cheia, pessoal muito receptivo, união e amizade", destacou Tiago Pires, um dos integrantes da dupla.



Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.