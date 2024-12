Fenagro: lançamentos e pista off-road atraem público

Estande da Indiana é uma vitrine para demonstração dos lançamentos e das picapes mais vendidas da marca Ford - Foto: Divulgação

Os apaixonados por carros ainda têm até domingo, 8, para conferir lançamentos e fazer test-drive na Fenagro, maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, realizada pelo Grupo A TARDE, que retorna este ano na sua 33ª edição, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. A Feira é vitrine privilegiada para marcas como BYD, Ford, Jeep, Nissan, Renault, Fiat e RAM.

A Indiana Veículos, concessionária da Ford, montou uma pista off-road na feira. “O primeiro final de semana foi um sucesso, a pista off-road está muito concorrida, mas não apenas ela, também o nosso estande recebe muitos visitantes”, comenta o gerente geral da Indiana, Leonardo Ferreira. “A nossa perspectiva é a melhor possível no evento. O público está adorando a pista off-road, está sendo algo diferente na Fenagro 2024. Quem tem a oportunidade de dirigir, de ter essa experiência na pista, nos traz um feedback muito satisfatório”, conta.

Para reforçar a segurança, a Indiana conta, na pista, com instrutores da própria montadora, que acompanham os clientes. Os visitantes podem encarar os desafios da pista off-road, de hoje a sexta, das 9h às 17h e no sábado, das 8h às 14h. Domingo a pista estará fechada.

O estande da Indiana é uma vitrine para demonstração dos lançamentos e das picapes mais vendidas da marca Ford. “A gente preparou o que a gente tem de melhor para a Fenagro 2024: a nova geração da Ranger V6, a nova Ranger 2.0, a Ranger Raptor, que está suspensa, no estande, com uma visibilidade muito grande”. Por se tratar de uma feira de agronegócios, a Indiana destacou a picape Ranger, em várias das suas versões.

“É o agro, é a picape, é a Raça Forte, a identidade da Ford, mas ao mesmo tempo a gente traz outros modelos como Ford Territory, Ford Bronco, Ford Maverick e veículos comerciais, como a Ford Transit. Estamos muito contentes, com esse sucesso nesta edição da Fenagro. Sempre uma excelente oportunidade para potencializar nossas vendas e o relacionamento com os clientes”, resume Leonardo Ferreira.

“Eu acredito muito em eventos, é uma maneira de criar desejo para nossos produtos, expondo em nichos de mercado. Por exemplo, se o meu cliente em potencial é apaixonado por cavalos e está em uma feira agropecuária, eu tenho de estar com a minha marca no evento. Se for apaixonado por off-road, eu tenho que estar com o meu carro lá. Tem empresa, comércio, distribuição, eu tenho de estar com o meu carro lá, onde essas pessoas estão. Por tudo isso estamos aqui na Fenagro 2024”, explica Wilson Borges, coordenador de vendas da Eurovia Nissan, que está muito entusiasmado com a feira.

Nissan Frontier

“A picape Frontier, um carro excepcional para o meio agro, para rodar na zona rural, e urbana, é nosso modelo de destaque na Fenagro. Estamos apresentando a linha 2025”, comenta Borges. Ele conta que a concessionária Eurovia participa de todos os eventos no Parque de Exposições. “Eu preciso estar sempre fomentando a minha marca, criando desejo para a minha marca, para os meus produtos”, justifica.

“Participar da Fenagro 2024 é extraordinário, aqui se concentra um público muito importante para o nosso negócio, seja no segmento rural, CNPJ, microempreendedores”, comenta a gerente de vendas diretas da Fiat Cresauto, Tuca Sampaio. Ela explica que um dos destaques do estande da concessionária é a nova Fiat Titano. “Estamos com descontos que podem chegar a R$ 75 mil, na troca com o seminovo ou usado”, avisa. Empolgada com a feira, Tuca afirma: “Presenciar a empolgação e receptividade do público com tantas oportunidades de negócios e diversão é bem satisfatório. Sem dúvidas, uma excelente oportunidade de divulgar e potencializar as vendas”, finaliza.

“Participar da Fenagro 2024 é muito importante para nossa empresa e para a marca BYD, pois temos a oportunidade de mostrar todos os nossos produtos. Carros tecnológicos, confortáveis e com preços justos. Além disso, podemos demonstrar que a fabricante BYD é uma empresa muito voltada à sustentabilidade e tem foco no meio ambiente”, comenta o gerente geral de vendas da BYD Viasul, Gustavo Carvalho.

Ele conta que a receptividade do público está muito boa. Os clientes ficam surpreendidos com a alta qualidade dos produtos. “O evento é uma boa oportunidade para potencializar vendas. Estamos demonstrando vários produtos e a nossa picape recém-lançada, a BYD Shark”.

“A Fenagro 2024 está muito boa, inclusive a organização. Bem estruturada, nota 10, parabéns aos organizadores. E nós já temos uma história com a Fenagro, sempre participamos. Aqui temos prospectado muitos clientes e temos certeza que até o final da feira muitos frutos virão”, comenta o coordenador de vendas da Eurovia Renault, Daniel Santos.

Entre os destaques da marca no evento, ele menciona a linha de utilitários, a exemplo do Renault Master Chassi, utilitário versátil e robusto, com um cockpit equipado e economia de combustível; Master Furgão, veículo versátil e robusto, “além do queridinho Renault Kangoo, que já fez história no Brasil e agora volta renovado, como novo motor, novo acabamento, capaz de suportar até 750 kg, porta lateral deslizante e um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade”. Daniel Santos afirma que em destaque no estande da Renault estão ainda o novo SUV compacto Kardian e a picape Oroch.