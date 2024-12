Fenagro oferece shows de artistas renomados

Desde o início do evento, espaço de shows da Fenagro recebe multidões - Foto: Carlos Casaes | Ag. A TARDE | 04/12/1997

A edição 2024 da Fenagro agrega, na sua programação, espaço privilegiado para a música. Com isso, mantém uma tradição surgida na origem do evento. Este ano, serão duas noites que prometem muito agito e diversão, nesta sexta-feira e no próximo dia 7 de dezembro. No palco da Fenagro, vão se apresentar grandes nomes do cenário musical brasileiro, que atraem públicos de diferentes idades e gostos musicais.

A realização dos shows junto com a 33ª edição da feira surgiu com o projeto de retomada do evento agropecuário, que, nas suas primeiras edições, a partir do final da década de 1980, contou com atrações artísticas e culturais de renome nacional.

Com o tempo, a organização do evento focou nas grandes produções regionais, fazendo história com artistas atuantes e memoráveis dos ritmos nordestinos. Em quaisquer das situações, os shows sempre foram uma opção de diversão para Salvador, no mesmo modelo de outras festas agropecuárias contemporâneas realizadas pelo Brasil afora.

“Retornamos com os shows [de renome nacional] por entender que eles agregam valor à Fenagro”, resumiu o diretor da Rádio A Tarde FM e coordenador da feira, Eduardo Dute. Ele ressaltou que os espetáculos não apenas ampliam o alcance e a atratividade do evento, mas também fortalecem sua conexão com o setor cultural.

Toda a logística para a estrutura física dos shows, seleção de atrações e venda de ingressos é do Grupo On Line Entretenimento, de larga experiência, com atuação no serviço de planejamento e organização de festas desde 2006. Com marca consolidada em grandes eventos realizados na capital baiana, a equipe da On Line Entretenimento é parceira do Grupo A TARDE na produção da 33ª Fenagro.

A gerente de Marketing da On Line, Laíse Castro, ressalta que os nomes de Calcinha Preta, Simone Mendes, Mari Fernandez, Limão com Mel e Tayná Agazzi são muito conhecidos em Salvador. Ela espera que a potência dos grupos e das vozes femininas atraia um público eclético ao Parque de Exposições na noite desta sexta.

“São nomes e grupos que já têm uma relação com o público de Salvador”, enfatizou, acrescentando como exemplo as gravações e lançamentos do Calcinha Preta na cidade. “Também Simone Mendes tem carreira nacional consolidada, assim como os demais, que farão uma grande festa”, projetou.

Na noite de 7 de dezembro, o arrocha vai subir ao palco e embalar o público com artistas como Zezo, um dos pioneiros do ritmo. Também Nadson O Ferinha, que está entre as novidades do gênero, vai animar o público. Reconhecidos pela trajetória musical, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez e Klessinha também se apresentam no primeiro sábado de dezembro.

Envolvida diretamente com toda a estrutura do evento, Laíse Castro disse estar animada e satisfeita com a volta da festa do campo à capital, sempre com a proposta de promover lazer para a população, além de gerar negócios, emprego e renda. A classificação dos shows é para o público acima de 16 anos, mas menores entram com os pais ou responsáveis.

Lounge é novidade

Uma novidade importante deste ano na Fenagro é a criação de um espaço confortável baseado no conceito Lounge. Os ingressos para esta área exclusiva darão direito a serviço de open bar, com cerveja, água e refrigerante.

Laíse recomendou às pessoas que apenas vão aos shows - sem passar pelas demais atrações do Parque de Exposições - que se atentem para a entrada correta. O acesso direto ao espaço dos shows será exclusivamente pela entrada/bilheteria da Avenida Paralela, com abertura dos portões programada para as 20 h. Já a entrada para a feira é na bilheteria de Itapuã.

Laíse Castro explicou, no entanto, que também haverá uma bilheteria com acesso entre o evento agropecuário e o espaço dos shows - neste caso, as pessoas terão dois bilhetes: um para acessar a exposição agropecuária (Itapuã) e outro para chegar direto ao espaço dos shows (Paralela).

Com valores individuais que variam entre R$ 50 e R$ 300, a depender do local escolhido para curtir as festas, os bilhetes serão vendidos no local. Porém, quem quiser comprar antes e garantir acesso com antecedência pode acessar o site ou aplicativo da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com).

Os ‘passaportes’ para a festa podem ser adquiridos ainda em pontos físicos no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shopping Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia, Parque Shopping), além dos balcões Pida!, nos shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte. É possível comprar os ingressos no cartão em até três sem juros, via PIX ou em dinheiro.

AGENDA

Esta sexta (29/11)

1 - Simone Mendes

2 - Mari Fernandez

3 - Calcinha Preta

4 - Limão com Mel

5 - Tayná Agazzi

Dia 07/12

1 - Nadson O ferinha

2 - Unha Pintada

3 - Tayrone

4 - Silfarley

5 - Toque Dez

6 - Zezo

7 - Klessinha

Valores individuais para os shows

• Arena Meia (R$ 50,00)

• Arena Inteira (R$ 100,00)

• Área VIP Meia (R$ 150,00)

• Área VIP Inteira (R$ 300,00)

Passaporte individual para os dois dias

(29/11 e 07/12)

• Arena Meia (R$ 80,00)

• Arena Inteira (R$ 160,00)

• Área VIP Meia (R$ 240,00)

• Área VIP Inteira (R$ 480,00)

• Espaço Lounge (R$ 200,00)