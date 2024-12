Grande vitrine da agropecuária baiana, Fenagro 2024 traz show de novidades

Tratator cuida da palha de gado Gir Leiteiro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) está de volta ao Parque de Exposições de Salvador cheia de novidades, após quatro anos de ausência. Neste período, a capital baiana ficou carente de um espaço não só para exibir, mas também para reverenciar a força do agronegócio baiano. Maior feira do gênero do Norte-Nordeste e uma das mais importantes do País, a Fenagro traz a Salvador uma celebração da vida no campo e de tudo que ela representa para a economia e a própria cultura baiana.

A grande vitrine do agronegócio oferece uma amostra bastante robusta da pujança do setor no estado, proporcionando à população de Salvador uma imersão completa e revigorante nos assuntos e atividades rurais, que movem um quarto da economia do estado. Com cerca de 600 expositores participando da Fenagro, a expectativa é de bons negócios ao longo dos dez dias do evento.

Estima-se, inclusive, que todos os números da última feira agropecuária, promovida em 2019, sejam superados este ano. Portanto, os organizadores desta 33ª edição da Fenagro esperam um público maior do que as cerca de 100 mil pessoas que visitaram o Parque de Exposições em 2019 e volume de negócios superior a R$ 100 milhões.

Atrações para todos os gostos

Fenagro não é apenas sinônimo de geração de emprego e renda ou de comércio de animais e produtos. A feira é um deleite para os visitantes pelo grande número de atrações culturais, gastronômicas e educativas, além da diversificada grade de shows musicais. Há entretenimento garantido para toda a família, com destaque para as crianças, que contam com atenção especial ao longo do evento.

O desfile dos animais de raça, a destreza dos atletas nas provas equestres, julgamento dos animais e os seis leilões devem atrair principalmente os criadores e admiradores dos espécimes premiados de diversas regiões da Bahia, que convergem para o Parque de Exposições de Salvador no período da feira.

Para garantir o entretenimento da população em geral, serão dois dias de shows especiais para o público a partir de 16 anos e um leque de opções para a criançada durante dez dias, a exemplo do Museu de Anatomia Animal, da Fenagrinho e da Arena Pônei, dentre dezenas de outros atrativos.

A Praça de Alimentação terá um cardápio variado, para agradar toda a família, além de propiciar um ambiente aconchegante. Já o trabalho de secretarias e outros órgãos públicos estará concentrado no Pavilhão Institucional, com exposição de trabalhos e produtos diversificados da agricultura familiar.

Entre os expositores, além de tradicionais empreendimentos de pecuária, também agricultores representados por associações e cooperativas, e ainda concessionárias de veículos. Cursos e debates acontecem durante a feira, que aproxima a cidade da produção do campo.

| Foto: Editoria de Arte A TARDE

Dicas para aproveitar a Fenagro e não perder nada

Mais de 100 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições nos dez dias da feira.

Mais de 2 mil animais de raça serão expostos, participam dos leilões, provas e julgamentos.

Cerca de 600 expositores de diferentes segmentos estarão na feira para fazer negócios e parcerias.

Realizada pelo Grupo A TARDE, a Fenagro conta com diversas parcerias e apoios. A produção é da On Line Entretenimento e o patrocínio é da Itaipava. O evento conta com apoio do governo da Bahia a cooperação técnica da Central das Exposições.

Pratos típicos de diferentes regiões e chopes artesanais produzidos em agroindústrias de pequeno porte e que movimentam este mercado específico podem ser encontrados na Praça Gastronômica da Vila da Agricultura Familiar.

No Empório da Agricultura Familiar, os visitantes vão encontrar de queijos artesanais a iogurtes com sabores exóticos, geleias, biscoitos caseiros doces e salgados, diversas marcas de chocolate de pequenas agroindústrias, frutas e cafés orgânicos, e muito mais.

Seis leilões, entre 05 e 08 de dezembro, movimentam diferentes espaços no Parque de Exposições, com animais Mangalarga Marchador, Girolando e Nelore.

Inédita no Brasil, 1ª Festa do Peão, também chamada de Tratador Fest, vai selecionar tratadores de ovinos e caprinos do Brasil nas categorias caprinos de corte, caprinos de leite, ovinos de leite e ovinos de lã. A promoção é da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba).

A Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM/Bahia) vai realizar, durante a Fenagro, o curso Preparação e Apresentação em Pista, ministrado por Alan Villaça.

O Pavilhão Institucional da Fenagro vai reunir 27 secretarias e órgãos vinculados à administração pública estadual e da União.

A Secretaria de Educação da Bahia vai trazer as fábricas escolas de chocolate: Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul, de Gandu; Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, de Ilhéus; e Centro Territorial de Educação Profissional Médio Rio das Contas, de Ipiaú. Também o Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, de Arataca.

Duas churrascarias e 10 quiosques com variedade de opções estarão na Praça de Alimentação, no coração do Parque, com duas atrações musicais diárias.

INGRESSOS PARA O PARQUE

Dia 30/11 – meia R$ 20, inteira R$ 40

Dia 01/12 – meia R$ 20, inteira R$ 40

Dia 02/12 gratuito, mediante um quilo de alimento não perecível

Dia 03/12 – gratuito, mediante um quilo alimento não perecível

Dia 04/12 – meia R$ 15, inteira R$ 30

Dia 05/12 – meia R$ 15, inteira R$ 30

Dia 06/12 – meia R$ 15, inteira R$ 30

Dia 07/12 – meia R$ 20, inteira R$ 40

Dia 08/12 – meia R$ 20, inteira R$ 40

- Crianças de até 12 anos não pagam, mediante apresentação obrigatória de documento com foto

- Idosos acima de 60 anos não pagam, mediante apresentação obrigatória de documento com foto

- O ingresso para o Parque não dá direito ao espaço dos shows, que acontecem nesta sexta-feira e no dia 7 de dezembro.

- Para adquirir ingressos com antecedência pelo modo virtual, acesse o site ou aplicativo da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com). Em pontos físicos: no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shopping Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia, Parque Shopping). Também nos balcões Pida!, dentro dos shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte). É possível comprar os ingressos no cartão em até 3 vezes sem juros, PIX e dinheiro.

Programação de Julgamentos

RAÇA DATA PISTA

Mangalarga Marchador Seg a Sáb P3

NELORE Ter e Qua P2

Campolina Qua a Sáb P1

Mangalarga Qui a Sáb P2

Gir Leiteiro/Girolando Qui a Sáb Pavilhão do Leite

Caprinos e Ovinos Ter a Sáb Accoba

FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS

Para entrar no Parque de Exposições, os animais devem ter a Guia de Trânsito Animal (GTA), estar com as vacinas atualizadas e sem parasitas. O acesso será controlado pelas equipes da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Os animais de raça expostos nas baias e os espécimes empalhados no Museu de Anatomia Animal são atrativos para as crianças. Elas também terão a Arena Pônei, a Fenagrinho e brincadeiras educativas nos estandes do Detran e da Aiba/Abapa.