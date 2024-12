"Importante para economia da Bahia", diz Sandro Régis sobre Fenagro

O deputado estadual Sandro Régis - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) rasgou elogios a retomada da A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece até o próximo domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador. A feira, que conta com realização do Grupo A TARDE, acontece após um hiato de 4 anos.

"Primeiramente, quero parabenizar o A TARDE, a todos os nossos produtores, que também abraçaram essa causa. É muito importante. Todo sabe que o agro é a grande locomotiva do nosso estado e com essa ausência da Fenagro, durante quatro anos, era como se a gente fosse para uma festa sem roupa. Então, é muito importante essa retomada para a nossa economia, a geração de emprego e renda, mas, acima de tudo, aproveitar esse bom momento que o agro vive em nosso país, e a Bahia se consolidar novamente, tendo a Fenagro, uma das principais feiras da agropecuária do nosso país", declarou em visita à feira.

Sandro Régis ainda apontou uma felicidade pessoal com a retomada da Fenagro, já que ele e sua família são produtores rurais.

"Eu faço parte da Unagro, sou fruto da atividade, meus avós, meu pai e eu herdei no sangue e tenho meu filho caminhando ao meu lado para aprender tudo que estamos construindo para o futuro do nosso país. Eu fico muito satisfeito, não só como político, mas muito mais como produtor rural. Isso é muito importante para o futuro do agro e da Bahia".