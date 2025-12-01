Leão, vísceras e ciência: museu mostra como são os animais por dentro

O Museu de Anatomia Veterinária Itinerante - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O Museu de Anatomia Veterinária Itinerante (MAVI) é um dos destaque na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, em Salvador. O espaço expõe modelos anatômicos de animais exóticos e silvestres, utilizando técnicas como plastinação e taxidermia para educação e conservação.

Érica Augusta, professora de anatomia veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBA), destaca que o MAVI oferece um tour diferente no Parque de Exposições, comparando a anatomia animal e humana, e revelando curiosidades sobre a fauna, alimentação e saúde.

"A proposta do Museu é trazer o conhecimento da anatomia animal e também a interação do animal junto com o nosso ecossistema. Nós temos animais que são da nossa fauna e também temos animais exemplares que não são da nossa fauna, mas foram produzidos aqui como o leão," explica Érica Augusta.

O MAVI traz uma abordagem didática sobre as diferentes formas de conservação (plastinação, taxidermia e solução salina) e a importância da fauna para o meio ambiente.

Exemplares raros: Modelos de animais ameaçados de extinção e peças que raramente são vistas, mesmo em zoológicos.

Comparação humana: A exposição utiliza modelos anatômicos humanos para traçar paralelos com a anatomia animal, reforçando as semelhanças e particularidades entre as espécies. "Nós somos semelhantes, apesar das particularidades," pontua a professora.

Curiosidades e saúde: do prato à prevenção

Um dos pontos altos da exposição é a quebra de tabus e a revelação de curiosidades sobre o que consumimos e a saúde animal e humana.

"Você conhece aquilo que você come? Então nós temos alguns exemplares aqui de vísceras que a gente come e não sabe o que é. Por exemplo, a gente mostra um rúmen, um ventrículo [estômago cloricavetário] de um ruminante, que é o que a gente come na dobradinha, na feijoada, e a gente não sabe," revela a professora Érica Augusta, desvendando o que são o "favo" e o "livro" presentes nesses pratos típicos.

A experiência de aprendizado é validada pelos visitantes. Luana Cristina, moradora de Lauro de Freitas, que visitou o MAVI com sua família, elogiou a proposta.

"Foi muito legal a experiência, os meninos ficaram muito encantados com os animais. Achei super legal, a gente nunca tinha visto desse jeito empalhados assim. Muito interessante. E as explicações também, vocês explicaram super legal, super bem direitinho. Foi muito legal, gostei bastante", conta.

