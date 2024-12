Leilões e julgamentos de animais de genética selecionada vão agitar feira

Serão realizados seis leilões de animais de boa genética - Foto: Carlos Santana | Ag. A TARDE

Oriundos de várias regiões, criadores baianos de diferentes espécies e raças estão ultimando os preparativos para a 33ª Fenagro. Serão mais de duas mil cabeças, entre ovinos, caprinos, equinos e bovinos, com os melhores exemplares, que estarão em exposição, participando de julgamentos e provas de esportes.

Também os seis leilões são um atrativo à parte para vendedores e compradores de animais de genética selecionada. Eles começam a partir do próximo dia 5 de dezembro com o ‘Peso da Marcha’, no restaurante Mistura, para o Mangalarga Marchador, mesma raça do leilão ‘Top da Marcha’, no dia seguinte (6/12), no Tattersal Joãozito Andrade.

Ainda no dia 6, será realizado o ‘Baby Girolando’, na sede do Girolando e, no dia 7, o leilão ‘Girolando’ no Tattersal Joãozito Andrade. A raça Nelore também terá o ‘Pintado Bahia’ no dia 7, na sede ABCN, no Parque de Exposições. Para encerrar a programação de leilões, acontece em 8 de dezembro - domingo, último dia da Fenagro -, o ‘Recôncavo Premium’, com exemplares Nelore, no Tattersal Joãozito Andrade.

Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Mangalarga Marchador/Bahia (ABCCMM/ Bahia), Saulo de Faria, afirma que a expectativa do setor para a feira é grande. “Sempre foi a maior do Norte e Nordeste da agropecuária. Estamos retornando com essa feira forte, como sempre foi”, frisou, destacando que a estimativa do grupo é faturar entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões nos dois leilões da raça.

Faria disse que o evento é, para os criadores de equinos, “um expoente, porque, sem dúvida, é a pista mais concorrida do Mangalarga Marchador, onde realmente os animais premiados despontam como exemplares para perpetuar e distribuir genética”. Ele ressaltou que os equinos se tornam mais valorizados com o título na Fenagro.

Segundo Faria, nos quatro anos sem a grande feira da agropecuária, foram realizados outros eventos para os criadores Mangalarga Marchador dentro do Parque de Exposições, “mas sem a presença de outras raças e a força que é a Fenagro”, pontuou. Ele destacou que também os leilões da raça, que foram realizados em outros lugares no período, “voltam ao local de origem”.

Além dos leilões e julgamentos, a ABCCMM/Bahia vai realizar, no primeiro fim de semana da Fenagro, um curso de Preparação e Apresentação em Pista, ministrado por Alan Villaça. “De segunda a sábado, teremos julgamentos. No último dia, acontece o grande campeonato da raça, onde a gente junta todos animais que ganharam nas suas categorias e vão disputar o grande campeonato”, explicou.

Tratador Fest

Uma das novidades deste ano será a Festa do Peão, também chamada de Tratador Fest, certame inédito no Brasil e que envolve os tratadores de caprinos e ovinos do País. Os três melhores de quatro categorias - caprinos de corte, caprinos de leite, ovinos de leite e ovinos de lã - serão escolhidos por votação em portais e grupos de criadores presentes na Fenagro.

“Pensamos que seria interessante homenagear estes trabalhadores, que são tão importantes para nossa produção”, afirmou o presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), Almir Lins.

A entidade está participando ativamente da organização da Fenagro e é responsável pelo Tratador Fest. Com mais de 100 participantes inscritos com antecedência, a Festa do Peão vai mobilizar o Parque de Exposições no dia 6 de dezembro, distribuir duas motos, troféus e outras premiações em dinheiro.

Lins é um dos entusiastas e parceiros do projeto Fenagro 2024, que trará, através dos criadores associados da Accoba, cerca de mil cabeças de seis raças de caprinos e ovinos para a feira, vindos da Bahia e de outros estados como Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. A previsão é que entre os equinos, serão mais de 700 cabeças, de quatro raças. Já entre os bovinos, espera-se cerca de 400 cabeças, de quatro raças.

A programação dos julgamentos prevê que a raça Mangalarga Marchador será de segunda a sábado, na Pista Três; de Nelore, na terça e quarta-feira, na Pista Dois e de Campolina de quarta-feira a sábado, na Pista Um.

O julgamento da raça Mangalarga será de quinta-feira a sábado, na Pista 02; De Gir Leiteiro e Girolando, de quinta-feira a sábado, na pista do Pavilhão do Leite e julgamento de Caprinos e Ovinos, de terça a sexta-feira na Pista da Accoba.

Programação de leilões da Fenagro

05/12/24 - Quinta feira 20:00hs Peso da Marcha M. Marchador Restaurante Mistura

06/12/24 - Sexta feira 20:00hs Top da Marcha M. Marchador TattersalJoãozito Andrade

06/12/24 - Sexta feira 19:00hs Baby Girolando Girolando Sede do Girolando

07/12/24 - Sábado 12:00hs Girolando Girolando TattersalJoãozito Andrade

07/12/24 - Sábado 13:00hs Pintado Bahia Nelore Sede ABCN. Pq. Exposições

08/12/17- Domingo 10:00hs Recôncavo Premium Nelore TattersalJoãozito Andrade