Lúcio comenta sobre importância do apoio a pequenos produtores

Presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima - Foto: Reprodução

Em entrevista ao Portal A TARDE, no stand do Grupo na Fenagro, nesse domingo, 1º, o presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima, ressaltou a importância do apoio a pequenos produtores no Estado.

“É preciso que as tecnologias desenvolvidas por grandes grupos empresariais sejam disponibilizadas aos pequenos [produtores] para aumentar sua produtividade. É uma forma de atacar o desemprego, de tirar a pressão da cidade, porque você mantém o homem no campo e com isso você tira na questão da saúde, do emprego, da infraestrutura. Então, eu acho fundamental o governo prestigiar”, declarou.

Lúcio também citou a relevância das atribuições do governo no desenvolvimento da agricultura baiana.

“O papel do governo tem que ser muito na área de extensão rural, na área da comercialização. Ele deve agregar valores para aquele pequeno produtor que faz a piscicultura e orientar para que agregue valor àqueles produtos e até mesmo colocar no mercado, como surgiu a cesta do povo”, disse.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

Confira: