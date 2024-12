Negócios do agro Crédito rural incentiva o desenvolvimento

Neto disse que levará uma novidade à Fenagro: o cartão BNB Agro - Foto: Ascom BNB

Com programas voltados para os produtores rurais, as instituições financeiras são salutares para grandes e pequenos agropecuaristas. Diferentes linhas de crédito, com foco nas mais variadas atividades rurais, movimentam os negócios do agro, gerando emprego e renda no setor responsável por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) baiano no primeiro semestre deste ano.

As feiras agropecuárias são espaços adequados e profícuos para aproximar as instituições financeiras do público em geral e, sobretudo, de agricultores e criadores. Com a Fenagro, não é diferente. Importantes bancos com histórico de apoio aos projetos do campo e de agroindústrias já confirmaram presença.

Ao encerrar o ciclo de exposições agropecuárias deste ano na Bahia, a Fenagro contará com o Banco do Nordeste, que vai disponibilizar apoio financeiro a um amplo leque de negócios, desde os relacionados à agricultura familiar até os grandes empreendimentos rurais.

A oferta será feita através de programas de crédito diferenciados, com prazos de até 15 anos, carência de pagamento e taxas que variam de 0,5% a.a. até 8,6% a.a. para a fonte de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

De acordo com o superintendente estadual do BNB, Pedro Lima Neto, a expectativa para a Fenagro é muito favorável, com estimativa “bem positiva de chegar a R$ 200 milhões em negócios”. Ele destacou que a perspectiva é muito boa, considerando que, historicamente, foram realizadas boas operações nas outras edições da feira.

Este ano, o orçamento do BNB para a Bahia é de R$ 8 bilhões, segundo dados do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), dos quais foram destinados ao segmento rural R$ 4,4 bilhões (55%), considerado um recorde histórico de investimento. “Sendo a metade disso direcionada para a agricultura familiar e pequenos produtores rurais”, detalhou Neto.

O superintendente salientou que o BNB está expandindo a atuação junto ao segmento agropecuário no estado, com aposta no crescimento das atividades apoiadas e incremento dos recursos para atender produtores rurais. Entre outros, ele citou fruticultura, café, cacau e pecuária, em todas as regiões.

Neto disse ainda que o cartão BNB Agro, lançado recentemente e que será levado à Fenagro como novidade para muitos agropecuaristas, visa facilitar a aquisição de colheitadeiras, tratores e microtratores, veículos de apoio, máquinas e equipamentos para modernização, por crédito rotativo pré-aprovado.

Siccob

Com o mesmo otimismo, o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) tem lugar garantido na tradicional festa da agropecuária baiana, em que estará com uma equipe de profissionais preparados para disseminar informações sobre serviços e linhas disponíveis.

“Nosso intuito para a Fenagro é apresentar ao público o nosso propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, além de fortalecer a imagem do Sicoob como uma excelente escolha para quem busca uma melhor experiência financeira”, resumiu o presidente do Sicoob Central Bahia, Vandevaldo Teixeira Rios (‘seu Carneiro’).

Ele pontuou que com mais de 8 mil negócios com produtores rurais na Bahia, o Sicoob é especialista na contratação de operações para o agronegócio. “A carteira de crédito é cerca de 25% exclusiva para o produtor rural”, salientou, ressaltando que os números demonstram “a importância que o Sicoob dá a esses brasileiros”.

Para Rios, o apoio ao crédito rural “tem proporcionado resultados positivos ao setor agrícola e à economia brasileira como um todo”. Ele destacou que com o acesso facilitado ao crédito, “os produtores rurais têm investido em tecnologia, melhorias na produtividade e otimização das operações, aumentando a competitividade no mercado internacional”.

Na Fenagro, a instituição quer reforçar o trabalho já realizado nas mais de 140 agências em cerca de 85 municípios baianos. “Levaremos todo nosso portfólio de produtos e serviços que atuam como propagadores dos nossos valores”, afirmou Rios, acrescentando que o estado tem mais de 260 mil cooperados. Na Fenagro, haverá uma unidade móvel de atendimento do Sicoob.