Nelore, Gir e Girolando: conheça as estrelas bovinas da Fenagro 2025

Bovino da raça Gir Leiteiro na Fenagro do ano passado - Foto: Ag. A TARDE

A Fenagro 2025 promete ser um palco de excelência para a pecuária nacional. Além dos equinos, o evento trará para exposição bovinos de quatro raças que representam o melhor da genética brasileira e o potencial produtivo do rebanho, tanto para corte quanto para leite.

A feira será realizada entre os dias 29 de novembro e 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, e o público também poderá curtir uma programação musical especial com shows nos dias 6 e 7 de dezembro.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para além das apresentações, a Fenagro 2025 se consolida como um evento imperdível para quem deseja conhecer de perto a evolução e o potencial genético que movem a pecuária brasileira, observando o que há de mais avançado em adaptação, produtividade e qualidade no rebanho nacional.



Confira as raças bovinas confirmadas para a Fenagro 2025:

Nelore padrão

O Nelore Padrão é, sem dúvida, o carro-chefe da pecuária de corte brasileira, respondendo por uma grande parcela do rebanho nacional. Essa raça de origem zebuína (indiana) destaca-se por sua notável rusticidade e adaptabilidade ao clima tropical do Brasil.

Os animais apresentam pelagem predominantemente branca ou cinza-clara, uma característica que ajuda a refletir os raios solares, garantindo maior conforto térmico. Sua pele escura e solta oferece proteção extra contra o sol.

A raça também se destaca pela qualidade da carcaça e da carne. Com porte médio e ossatura leve, o Nelore oferece excelente rendimento industrial, atendendo aos padrões exigidos pelo mercado. Suas carcaças apresentam boa cobertura de gordura, garantindo proteção durante o resfriamento e valorização comercial. A carne é apreciada pelo sabor marcante e pelo baixo teor de gordura, o que reforça o valor do Nelore na pecuária de corte brasileira.

Nelore pintado

| Foto: Divulgação

Uma variação que une a eficiência do Nelore com um apelo estético marcante, o Nelore Pintado tem despertado crescente interesse. Ele carrega toda a robustez e adaptabilidade do Nelore padrão, mas com um diferencial visual inconfundível.

A principal distinção reside na pelagem, que combina manchas pretas e brancas (ou, em algumas linhagens, vermelhas e brancas). Essa variação de cor é resultado de uma ocorrência genética.

Assim como o padrão, é um gado de corte, mantendo a alta produtividade de carcaça e a qualidade de carne. A beleza e a raridade genética tornam os exemplares do Nelore Pintado altamente valorizados, muitas vezes alcançando preços superiores em leilões.

Gir Leiteiro

| Foto: Divulgação

O Gir Leiteiro é uma das raças zebuínas mais importantes para a produção de leite em climas tropicais. Originário da Índia, este animal foi selecionado no Brasil para maximizar a produção leiteira sem abrir mão da adaptabilidade zebuína.

Possui uma cabeça ultra-convexa, chifres que saem para baixo e para trás, e orelhas longas e pendentes. Sua pele é pigmentada (escura) e oleosa, garantindo alta tolerância ao calor.

Gado de leite, destaca-se pela longevidade produtiva e facilidade de parto. A raça é conhecida por sua rusticidade, resistência a parasitas e por produzir, em grande parte, o Leite A2/A2, um tipo de leite com menor incidência de alergias, valorizado pela indústria de laticínios.

Girolando

| Foto: Divulgação

Considerada uma raça sintética e genuinamente brasileira, o Girolando é o resultado do cruzamento entre a raça Gir (Zebu) e a raça Holandesa (Bos taurus). Essa combinação foi estratégica para criar um animal que une a alta produtividade leiteira do Holandês com a rusticidade e adaptabilidade do Gir.

Possui excelente capacidade de adaptação a diferentes tipos de manejo e clima, resistência a parasitas e uma vida produtiva longa. É um gado de leite, sendo a principal raça responsável pela produção de leite no Brasil.

O Girolando herda a alta produção do Holandês e a rusticidade do Gir, apresentando um leite com bons teores de gordura e proteína, ideal para a produção em regiões tropicais e subtropicais.

Confira os bovinos na Fenagro 2024:

| Foto: Ag. A TARDE

| Foto: Ag. A TARDE

| Foto: Ag. A TARDE

| Foto: Ag. A TARDE

| Foto: Ag. A TARDE

| Foto: Ag. A TARDE

Ingressos da Fenagro 2025



Ingressos:

Visitação à feira (das 10h às 19h)



- R$ 10 (meia-entrada)

Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)



- Doação de 1kg de alimento não perecível

Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)



- R$ 20 (meia-entrada)

Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)



Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show.



Camarote Open Bar:

- Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).

Valores:

Meia – R$ 100

Entrada Solidária – R$ 130

Inteira – R$ 200



Gratuidade:

Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)



Vendas:



Online: Ticketmaker



Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)



Fenagro 2025



A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

