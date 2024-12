Ponto de serviços: Pavilhão Institucional vai atender agropecuaristas e visitantes em geral

Paula Rescalla, assessora especial da Seagri - Foto: Acervo pessoal

Por meio de 27 secretarias e órgãos vinculados aos Executivos estadual e federal, o Pavilhão Institucional da Fenagro vai reunir trabalhos desenvolvidos por diferentes setores da administração pública com foco no agropecuário. As equipes trabalham nos preparativos finais para o evento, que tem o Governo da Bahia como um dos promotores desta que é a maior e mais tradicional feira agropecuária do Norte-Nordeste, considerada uma vitrine da força vinda dos campos baianos.

O Pavilhão Institucional é coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), que vai transferir o atendimento do gabinete para a Fenagro durante os dez dias da feira. No período, o titular da pasta, Wallison Tum, e as equipes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia (Adab) e Bahia Pesca atendem aos agropecuaristas dentro do Parque de Exposições.

Um dos atrativos do pavilhão é o Portal do Agro, em que, através de um mapa interativo da Bahia, será possível identificar as principais produções da agropecuária do município escolhido pelo visitante. Já os apaixonados por gastronomia contam com a Cozinha Show, na qual, diariamente, serão produzidos pratos diferentes, a partir de produtos típicos do interior do estado.

A ideia para o estande da Seagri é fortalecer os produtores rurais, criando ambientes e condições para que os visitantes conheçam as principais cadeias produtivas do estado, que estarão representadas no evento, de acordo com a assessora especial do gabinete da Seagri, Paula Rescalla, que está à frente da coordenação executiva da Fenagro pelo governo.

Ela destacou que outro espaço que deve atrair crianças e adultos é o Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (Cetab), que levará um pequeno laboratório, permitindo acesso dos visitantes a alguns instrumentos. O Cetab também vai realizar concurso sobre qualidade de mel e oferecer uma experiência degustativa do produto, além de fazer análises do PH de solo e da qualidade de farinha de mandioca.

Entre outros setores contemplados, a Bahia Pesca terá uma unidade demonstrativa de modelo de piscicultura integrado com horta, com aproveitamento de água e adubo. Outro atrativo será um aquário com alevinos de tilápias e a participação das equipes técnicas com informações sobre os programas e projetos desenvolvidos para o desenvolvimento do setor no estado.

Vacina e artesanato

Em diferentes modelos de abordagem aos visitantes, o Pavilhão Institucional terá desde vacinação e coleta de material para doação de medula, serviços a cargo da Secretaria de Saúde Bahia (Sesab) e do Hemoba, à Feira do Empreendedorismo Feminino, organizada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

Também a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) levará um trabalho desenvolvido com internos, através do desenvolvimento de hortas e trabalhos artesanais, cujas peças são comercializados por familiares.

A pauta ambiental também está contemplada. Para conhecer mais sobre a Mata Atlântica, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) vai montar uma sala sensorial que cria um ambiente de mata, com diferentes sensações.

Ao citar outras secretarias que participam da Fenagro, Rescalla pontuou que muitas novidades estarão presentes no Pavilhão Institucional, que conta com dois auditórios para palestras e debates sobre assuntos atuais de interesse da classe produtora. A ideia é aproveitar o evento para disseminar as novidades da produção rural.

Animada com a grande participação das equipes de diferentes secretarias e órgãos, Rescalla pontuou que além das instituições estaduais, também o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a Embrapa, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Ceplac, todos ligados ao governo federal, estarão presentes na Fenagro.

Espaço para os grupos de economia solidária é um dos principais atrativos

A Fenagro, que desde o início se notabilizou pela presença dos melhores plantéis da Bahia, está se consolidando também como um encontro de diferentes grupos, como associações, cooperativas e consórcios. O Pavilhão Institucional vai abrigar um espaço para grupos de economia solidária que atuam em diferentes regiões.

Entre eles, a Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região (Coopag) de Várzea Nova e Miguel Calmon, que estará com grande linha de laticínios especiais. Com ela, a Cooperativa de Produção Agropecuária de Lagoa de Dentro e Região da Serra (Coopal), que trará uma linha de macarrões especiais, como de aipim sem glúten e beterraba, em vários formatos.

“Já participamos de algumas edições anteriores e estamos com a expectativa alta, porque a Fenagro é uma feira com muitos consumidores, ótima para vendermos e divulgarmos nossos produtos”, disse o gestor administrativo das duas organizações, Eliton Santos Félix, animado com a aproximação do evento.

Consórcio Cabruca

O diretor do Consórcio Cabruca, Thiago Fernandes, destaca a importância da retomada da Fenagro, depois de um hiato de quatro anos devido à pandemia de Covid-19. "O retorno da Fenagro é muito importante já que, desde 2020, a feira não é realizada, embora seja um evento de tradição no calendário baiano. Para nós, do Consórcio Cabruca, da rota do cacau e chocolate do Litoral Sul da Bahia, é um evento ímpar”, reforçou.

O consórcio agrega marcas da economia solidária para o processo de exportação de chocolates finos do Sul da Bahia, que estarão presentes na Feira da Cesol/Setre, no pavilhão institucional da Fenagro.

Fernandes salientou que cerca de 60 produtores de itens derivados do cacau estão mobilizados no projeto, acrescentando que quem for ao Parque de Exposições vai encontrar chocolates, doces, licores, cerveja e nibs. “Será uma oportunidade para o escoamento da produção da região cacaueira e também para exibir todo o potencial produtivo do território", disse.