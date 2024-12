Senar Bahia promove treinamento sobre criação de equinos na Fenagro 2024

Confira a programação da Senar Bahia na Fenagro - Foto: Yan Inácio | Ag. A TARDE

Pensando na criação e produção saudável de equinos no geral, o Senar Bahia, presente na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece até o próximo domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador, está promovendo treinamentos com o objetivo de melhorar a qualidade de mão de obra especializada em cuidados desses animais.

O instrutor do Senar e zootecnista, Rogério Cerqueira, responsável por comandar a dinâmica, que acontece neste sábado até a próxima terça, 3, explicou ao Grupo A TARDE, um pouco sobre a ação em parceria com a Associação Baiana dos Criadores do Mangalarga.

“O Senar sempre preocupado com o criatório, a produção de equínos no geral, estamos juntando essa tropa que está aqui no Paraue, juntamente com o público presente, os estudantes da área de ciências agrárias, médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos, assim como os criadores e os profissionais da área, para oferecer um treinamento para melhorar e qualificar a mão de obra, que é a grande carência hoje no campo, voltada ao cuidado dos animais, desde o casqueamento e ferragimento, manejo de equínos, área de adestramento e equitação, e também de doma racional desses animais”, explica o zootecnista.

O instrutor do Senar e zootecnista, Rogério Cerqueira, irá comandar a dinâmica | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luiz Sérgio Brito é um dos três técnicos da raça na Bahia, credenciado desde 1987. Ele esclarece que o trabalho com o mangalarga começa no domínio genético dos potros. “Hoje já tem um controle da tropa através do sistema de microchipagem”

“É uma das raças mais antigas. O cavalo já tem mais de 180 anos de registro. O primeiro relato foi do cavalo ímpio. Daí a associação vem fazendo um trabalho de evolução e melhoramento genético da raça”

Pedro Pitanga, criador do mangalarga, conta que a raça se diferencia das outras brasileiras pela aptidão para a sela. “Ele tem a marcha trotada, que é cômoda e macia, mas ao mesmo tempo mantém a aptidão esportiva do cavalo. Então ele se dá bem na lida no campo e em nas provas equinas”, explica.

Confira a programação da Senar Bahia na Fenagro

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.