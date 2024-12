Vila da Agricultura Familiar promete grande experiência sensorial

No empório montado na feira agropecuária, serão vendidos diversos produtos da agricultura familiar - Foto: ANDRE FRUTUOSO/CAR

A Vila da Agricultura Familiar é destino certo para quem gosta de produtos diferenciados, de sabor e aroma especiais, vindos da zona rural da Bahia. Para atender a grande demanda, o espaço, localizado ao lado do Pavilhão Institucional, estará aberto nos dez dias da Fenagro.

No local, visitantes e expositores terão oportunidade de conhecer o que o estado tem de mais autêntico no ramo culinário, por meio de experiências sensoriais únicas. Na Praça Gastronômica, estarão disponíveis pratos típicos de diferentes regiões e chopes artesanais produzidos em agroindústrias de pequeno porte, que estão movimentando este mercado específico.

Além da praça, o Empório da Agricultura Familiar, conhecido pelos soteropolitanos no Ceasinha do Rio Vermelho, será replicado na feira. O local vai reunir desde queijos artesanais – produzidos em municípios como Várzea Nova e Camaçari – a iogurtes de licuri, umbu e café, uma criação da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região Ltda (Coopag) da região de Várzea Nova e Miguel Calmon.

Com mais de quatro mil produtos diferenciados à disposição do público, o Empório da Agricultura Familiar também oferecerá biscoitos doces e salgados com jeito de roça, diversas marcas de chocolates produzidos no Sul da Bahia, bem como frutas e cafés orgânicos da Chapada Diamantina.

Sem esconder o entusiasmo pelo retorno da Fenagro e pelo lugar de destaque da agricultura familiar no evento, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, falou sobre a relevância das festas da agropecuária realizadas no estado.

“Esses espaços de feiras, como a Fenagro, são momentos de apresentarmos à capital baiana a riqueza da agricultura familiar”, enfatizou, pontuando que “a Fenagro é uma importantíssima feira nacional” e vai aproximar o público urbano das diversas iniciativas do campo.

Ribeiro enfatizou a importância de fortalecer a agricultura familiar para gerar qualidade de vida à população. Ele acrescentou que a Vila da Agricultura Familiar traz uma síntese do que está acontecendo no meio rural baiano, “com mais de 400 agroindústrias sendo impulsionadas com investimentos do estado”.

Realizado em 2017, o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que de 762.848 propriedades rurais visitadas no estado, 593.411 foram classificadas como de agricultura familiar, correspondendo a 77,8% do total. O número na Bahia foi maior que a média geral do Brasil, de 76,8%, à época.

Segundo Ribeiro, o trabalho realizado por estes estabelecimentos rurais de pequeno e médio portes é fundamental para o posicionamento de destaque da Bahia na produção de alimentos saudáveis para a mesa dos brasileiros. Pela dimensão territorial, com diferentes relevos, climas e biomas, o estado garante uma produção diversificada, tanto em vegetais quanto em criação de animais.

Representatividade

Com políticas voltadas ao fortalecimento da produção nas pequenas propriedades, projetos e programas específicos fomentados pelo estado visam alcançar as mais de três milhões de pessoas identificadas pelo último Censo Agropecuário, que foram classificadas como integrantes do segmento da agricultura familiar.

Jeandro Ribeiro frisou que através do incremento e diversificação produtiva, profissionalização e apoio para regularização dos negócios, as famílias melhoram sua renda e são estimuladas a permanecer no campo.

Como evento de grande alcance, que tradicionalmente festeja a pujança da agropecuária do estado, a 33ª Fenagro é o espaço ideal para que a agricultura familiar baiana mostre sua potência, reunindo principalmente cooperativas e associações.

Um exemplo é a Cooperativa Feminina da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Valença (Coomafes), de Valença, no Baixo Sul. Formada por 103 mulheres, a entidade estará na Fenagro com uma linha diversificada de produtos, incluindo chips de banana, biscoitos, doces e compotas.

Segundo a presidente da Coomafes, Maria Joselita, as conquistas do grupo refletem na vida das associadas, porque, através da comercialização dos produtos, elas geram autonomia e empoderamento, melhorando sua autoestima, com reflexos positivos também para suas famílias e toda a comunidade onde vivem.