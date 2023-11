Acarajé vira Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro | A TARDE

O acarajé, comida marcante no cardápio baiano, apesar da origem africana, se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro no dia 28 de setembro, causando uma revolta entre os baianos. bolinho feito de massa de feijão-fradinho, cebola e sal, e frito em azeite de dendê tem como acompanhamento o vatapá, caruru, camarão seco, além de pimenta, e salada vinagrete.

A especialidade é conhecida como Akara no norte da Nigéria, e chamada também por Kosai no mesmo país. Já em Gana, tem o nome de koose.



O Projeto de Lei 5.836/22, de autoria da deputada Renata Souza (PSol), foi aprovado em 2ª discussão pelo plenário da Assembleia Legislativa.



Nas redes sociais, muitos baianos ficaram revoltados com a notícia



"A produção e a comercialização do acarajé agora são patrimônios de valor histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro."



Que palhaçada é essa????

Acarajé é da Bahiaa porraaaaa!

Já na Bahia, o tão famoso "bolinho de fogo", não é considerado um patrimônio histórico e cultural, apenas o ofício das Baianas de Acarajé, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Somente a prática tradicional de produção e venda em tabuleiros está escrito no Livro dos Saberes, desde 2005.