Chocolate com cerveja? Aprenda a harmonizar as duas delícias

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

No próximo domingo, 7 de julho, é celebrado o Dia do Chocolate, data comemorada mundialmente. Para marcar o dia, a mestre-cervejeira Laura Aguiar destacou sugestões de harmonização entre o doce e a bebida, uma oportunidade de explorar combinações deliciosas e surpreendentes, elevando a experiência sensorial.

Para a mestre-cervejeira, existe sinergia entre a cerveja e o chocolate.



“Tanto o chocolate quanto a cerveja possuem uma riqueza de sabores, resultando em uma experiência de harmonização fascinante. A acidez de certas cervejas pode cortar a gordura do chocolate, enquanto as notas tostadas e frutadas podem se assemelhar e complementar enriquecendo a experiência. É uma combinação que surpreende e agrada os diferentes paladares”, explica a especialista.



Para comemorar a data de forma especial, Laura sugere algumas combinações irresistíveis; veja abaixo.



Chocolate branco com Berliner Wäls de frutas vermelhas



O Chocolate branco é bem doce e cremoso. A cerveja Berliner Wäls é leve, com mais acidez, notas frutadas e leve dulçor. Nessa harmonização, a acidez contribui no equilíbrio do dulçor e no corte da gordura do chocolate branco, limpando assim o paladar. O sabor das frutas vermelhas, presentes na cerveja, por sua vez, complementam os sabores do chocolate, elevando a experiência.



Chocolate ao leite com Caracu



A Caracu, uma Sweet Stout, é uma cerveja escura e cremosa com notas que remetem ao chocolate em seu sabor e aroma. Ela vai harmonizar com o chocolate ao leite, que tem mais cremosidade e dulçor perceptível. Na união desses dois elementos a cerveja equilibra o dulçor mais alto do chocolate e a cremosidade de ambos torna a degustação ainda mais agradável.



Chocolate 70% com Demoiselle

Com notas mais destacadas do cacau, o chocolate 70% é mais intenso em sabores e menos untuoso. A cerveja Colorado Demoiselle possui notas torradas vindas do malte e notas frescas de café, adicionado à sua receita, que se assemelham às notas encontradas no chocolate, fazendo uma combinação de sabores deliciosa.