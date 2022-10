Com vinícolas estrangeiras, Salvador recebe a Wine Dez

Uma viagem ao mundo dos vinhos, evento propício para quem aprecia a chamada 'bebida dos deuses'. No próximo sábado, 29, Salvador recebe no Yacht Clube da Bahia, a 2ª Edição da Wine Dez, uma feira de vinhos que reúne produtores e apreciadores da bebida.

Pelo menos 15 stands com produtores de países como Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, África do Sul, Austrália e Estados Unidos, já confirmaram presença no evento.

De acordo com Marcos Gordilho, CEO do Grupo Casa Dez, a feira é a única do Norte/Nordeste a conectar consumidores com quem produz vinhos.

“Teremos pelo menos 200 rótulos para degustação das melhores procedências, além de um espaço de apreciação com vista para a Baía de Todos-os-Santos, em um ambiente especial criado especialmente para quem aprecia vinhos da melhor qualidade”, disse.

Desta vez a Wine Dez vai contar com a participação de vinícolas estrangeiras como Viñedos Calcu, William Fèvre, Viu Manent, Ravanal, Pérez Cruz, Vik (do Chile), Mosquita Muerta e Falasco Wines (da Argentina) e Santanita Winery (Portugal), além de produtores nacionais como Miolo, Casa Valduga e Amitié.

Além de produtores, importadoras como a World Wine, VM Vinhos, La Pastina e Qualimpor, estão confirmadas no evento que tem como curador o sommelier Alexandre Takei.

Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, custam R$ 200,00, com direito a degustação dos cerca de 200 rótulos de vinho, além de um cashback de R$ 50,00 para gastar na Casa Dez.