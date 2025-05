De graça! 4 lugares em Salvador com brindes no Dia das Mães

Dia das Mães: confira restaurantes com brindes e promoções para a data - Foto: Divulgação

O Dia das Mães é uma das datas mais movimentadas para o setor gastronômico e, para marcar a ocasião com mais afeto, alguns restaurantes de Salvador decidiram oferecer brindes e cortesias especiais para as mães. Desde bebidas de boas-vindas até sobremesas gratuitas, os estabelecimentos apostam em gestos simbólicos para transformar o almoço em família em um momento ainda mais memorável.

A celebração, que acontece neste domingo, 11, promete unir boa comida, acolhimento e homenagens em diversos pontos da cidade. Confira abaixo onde encontrar essas ações e planeje sua comemoração com antecedência.

1. Allê Varanda Bar oferece welcome drink , sobremesa e cerveja

Localizado no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, o Allê Varanda Bar funciona, no Dia das Mães, das 12h às 20h. As mães que visitarem o espaço receberão uma cerveja Corona de cortesia ao pôr do sol, além de um coquetel autoral de boas-vindas, o “Maiori”.

Na compra da Lasagne All’Ossobuco, a sobremesa Paglia Al Cioccolato é oferecida como brinde. O cantor André Caldeira se apresenta a partir das 16h.

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 01 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador – BA

Horário de funcionamento : 12h às 20h

2. Boteco Português presenteia mães com cerveja

No Rio Vermelho, o Boteco Português vai brindar o Dia das Mães oferecendo uma Stella Artois Pure Gold para todas as homenageadas que forem ao restaurante no domingo. Conhecido pelo cardápio com influência lusitana, o espaço funciona até as 16h neste dia.

Endereço: R. Borges dos Reis, 16 – Rio Vermelho, Salvador – BA

Horário de funcionamento no domingo: 11h às 16h

3. Margarida Bar oferece bebida à escolha

Também no Rio Vermelho, o Margarida Bar e Restaurante garantirá uma cortesia para as mães no domingo: qualquer bebida do cardápio, a escolha da cliente. Com ambiente informal e cardápio variado, o local funciona das 11h às 16h no Dia das Mães.

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 66 – Rio Vermelho, Salvador – BA

Horário de funcionamento no domingo: 11h às 16h

4. Shopping da gente terá programação especial

Embora esteja fechado no domingo, o Shopping da Gente realiza uma programação no sábado, 10, com maquiagem ao vivo, distribuição de brindes, shows, influenciadoras e promoções de serviços de beleza.

A proposta do local é antecipar as comemorações e movimentar o público com experiências gratuitas das 11h às 18h.