Descubra qual sorveteria de Salvador está entre 100 melhores do mundo

O TasteAtlas, um guia on-line de viagens que valoriza comidas tradicionais de todo o mundo, reunindo receitas autênticas, críticas de alimentos e artigos de pesquisa sobre ingredientes e pratos populares publicou sua lista de Cem Sorvetes Mais Icônicos do Mundo. Junto à sorveteria Cairu, em Belém (PA), a Sorveteria da Ribeira foi selecionada como representante brasileira no catálogo internacional.



O site cita o cenário paradisíaco da Sorveteria da Ribeira, que a torna um local atrativo tanto para soteropolitanos quanto para turistas. O estabelecimento fundado em 1931 foi elogiado pela variedade de mais de 60 sabores no cardápio, muitos dos quais são de frutas brasileiras. Mas o sabor preferido do TasteAtlas é o de tapioca, feito com autêntica goma, que resulta em “uma deliciosa combinação de sabores e texturas”.

How many of the world's best ice creams* have you tried? View 100 most iconic gelaterias you have to visit, and their 100 iconic flavors you have to try in this lifetime: https://t.co/hbRluvlSdg pic.twitter.com/4uJoOqEF04