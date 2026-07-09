DIA DA PIZZA
Dia da Pizza: 7 locias para comer bem gastando pouco em Salvador
Mapeamos as melhores pizzarias com rodízios completos para você comemorar a data nacional
A Semana da Pizza chegou e, se você está em Salvador, a melhor forma de comemorar o dia 10 de julho é encontrando uma mesa farta. Para ajudar você a fugir do óbvio e encontrar o melhor custo-benefício, mapeamos 7 pizzarias na capital baiana que oferecem rodízios completos, com massas finas, bordas recheadas e opções que cabem em todos os bolsos.
Onde comer rodízio de pizza em Salvador: 7 opções
1. Cantina Volpi (Pituba)
Para quem busca um ambiente mais sofisticado sem abrir mão da variedade, a Cantina Volpi é uma das referências na Pituba. O rodízio destaca-se pelas pizzas de massa fina e o festival de massas artesanais inclusas no valor.
- Preço: R$ 59,90 (domingo a quarta) | R$ 69,90 (quinta a sábado e feriados).
- Destaque: as massas de fabricação própria e o ambiente ideal para casais.
2. Oliva Gourmet (Salvador Shopping)
Perfeito para quem quer conciliar o passeio no shopping com uma refeição farta. O Oliva conta com uma rotatividade excelente de fatias salgadas e doces.
- Preço: R$ 64,90 (segunda a quinta) | R$ 74,90 (sexta a domingo e feriados).
- Destaque: o buffet de saladas e pratos quentes está incluso no valor do rodízio.
3. Cantina Montanari (Boca do Rio)
Uma das opções mais tradicionais e amplas de Salvador. A Montanari é famosa pelo dinamismo dos garçons e pela quantidade de sabores que passam na mesa ao mesmo tempo.
Preço: R$ 39,90 (segunda a quinta) | R$ 42,90 (sexta a domingo).
Destaque: ideal para grandes grupos e aniversários na Boca do Rio.
4. Regalo Pizzeria (Pituba)
Conhecida pelo atendimento intimista na Rua das Rosas, a Regalo foca na alta qualidade dos insumos, como o molho de tomate artesanal e queijos selecionados.
- Preço: eventos sazonais de rodízio giram entre R$ 49,90 e R$ 59,90 (consulte a programação do dia; pizzas à la carte grandes variam de R$ 56,90 a R$ 84,70).
- Destaque: a leveza da massa e o ambiente aconchegante.
5. Pizzaria Pastelburg (Cidade Baixa)
Localizada no Caminho de Areia, a Pastelburg oferece um dos preços mais competitivos da Cidade Baixa, unindo a paixão por pizzas e massas em um formato super econômico.
- Preço: R$ 32,90 (em dias promocionais selecionados no período noturno).
- Destaque: além das pizzas tradicionais, o festival costuma incluir fatias de calzones.
6. Boteco do Caranguejo (Jardim dos Namorados)
Quem disse que rodízio não combina com a orla de Salvador? A unidade do Jardim dos Namorados oferece o festival de pizzas integrado ao clima descontraído de boteco.
- Preço: R$ 34,90 a R$ 39,90 (geralmente de terça a quinta-feira).
- Destaque: comer assistindo aos jogos de futebol com vista para o mar da Pituba.
7. Cantina Donatella (Vila Laura)
Um achado na Vila Laura que atrai muitas famílias da região. O serviço é completo e oferece uma ótima experiência gastronômica regional.
- Preço: R$ 35,90 (de quarta a domingo, a partir das 18h).
- Destaque: o festival integra pizzas, massas e pequenas porções de grelhados direto na mesa.
Dicas para aproveitar o rodízio na Semana da Pizza
- Chegue cedo: por conta do Dia da Pizza (10 de julho), as casas costumam lotar a partir das 19h30.
- Confirme a dinâmica do dia: alguns locais alteram os dias de rodízio durante semanas festivas ou mudam a inclusão de bebidas. Uma espiada rápida no Instagram oficial do estabelecimento evita surpresas.
- Atenção: crianças de até 4 ou 5 anos geralmente possuem isenção na maioria dos estabelecimentos listados, enquanto crianças de até 10 anos pagam meia-entrada. Sempre informe ao garçom antes de abrir a conta.