Festival Tempero no Forte terá capacitações gratuitas | A TARDE

Profissionais do setor de cozinhas e restaurantes do município de Mata de São João e a comunidade interessada em Gastronomia terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o setor, através de workshops de capacitação presenciais gratuitos e com entrega de certificado, durante o "Festival Comunidade", que faz parte da programação do 17⁰ Festival Tempero no Forte.



Ministrado pelo chef Sérgio Paiva, do Senac, os workshops, com 20 vagas disponíveis, acontecem na sede da Turisforte, em Praia do Forte, nos dias 30 de novembro e 6 de dezembro.

O Tempero no Forte, que acontece de 30 de novembro a 10 de dezembro, é uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Coca-Cola e apoio do Senac, CLN, Turisforte, Venturoli, Prefeitura de Mata de São João e Governo do Estado da Bahia, com organização e produção da 2D Projetos Culturais e Eventos.

Confira a programação:

30 de novembro, quinta-feira

9h às 11h | Ficha Técnica na Gastronomia | Objetivo: Demonstrar a construção de Fichas Técnicas de Alimentos | Requisitos: Comprovante de Escolaridade - Ensino Fundamental Incompleto; Comprovante de Residência, CPF e RG; Idade mínima: 16 anos

Inscrições aqui

06 de dezembro, quarta-feira

14h às 17h | Produção de Alimentos: Como calcular o custo e o preço de venda |Objetivo: Apresentar as etapas e variáveis para o processo de formação de preço dos produtos alimentícios.

Requisitos: Comprovante de Escolaridade - Ensino Fundamental Incompleto; Comprovante de Residência, CPF e RG; Idade mínima: 16 anos

Inscrições aqui