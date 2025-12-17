Não é só pavê! Doces brasileiros brilham na lista de melhores do mundo

Pavê ganha destaque na lista - Foto: Divulgação

Depois de um almoço bem feito, nada melhor do que um docinho para fechar a refeição com chave de ouro. Há quem vá de biscoito doce, uma bala e até sobremesas mais elaboradas como doce de leite, um pudim de leite e até um pavê.

As sobremesas brasileiras, que já são um sucesso para quem experimentou, também foram notadas no restante do mundo. Uma lista divulgada pelo Tasteatlas, guia mundial de gastronomia, divulgou os melhores doces do mundo, incluindo esses brasileiros.

Apesar de não levar os primeiros lugares no Top 5, as sobremesas receberam avaliações que variam de 4,4 a 4,1. O primeiro lugar entre a lista dos melhores doces está com o pavê, feita com biscoitos champanhe, creme de leite, ovos, leite condensado e chocolate, é uma sobremesa brasileira popular, em camadas, semelhante ao tiramisu, que não precisa ir ao forno.

Veja a lista dos melhores doces brasileiros

Pavê (7ª)

Mousse de Maracujá (11ª)

Pudim de Leite Condensado (18ª)

Bombocado (19ª)

Doce de Leite (20ª)

Brigadeiro (22ª)

Beijinho (28ª)

Bolo de Brigadeiro (31ª)

Bolo de Rolo (32ª)

Açaí na Tigela (34ª)

Na lista geral, o primeiro lugar vai para Antakya künefesi (Turquia), seguindo de Clotted cream ice cream (Inglaterra); Gelato al pistacchio (Itália); Strudel (Trentino-Alto Adige) (Itália) Gaziantep baklavası (Turquia).