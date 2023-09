Salvador recebe Entre Brasas Festival pela primeira vez

Chega a Salvador neste sábado e domingo, 16 e 17, o Entre Brasas Festival. Além das estações de churrasco raiz que já fazem tanto sucesso no evento gastronômico, nessa primeira edição, o evento oferecerá estações especiais de churrasco japonês (yakiniku style) com cortes da carne japonesa wagyu 100% koobeef.

A festa acontecerá na Arena Parque Santiago, das 12h às 20h, com entrada grátis. O yakiniku style é considerado uma preciosidade gastronômica. Originada de quatro raças japonesas de gado de corte, como o famoso Bife Kobe, a carne Wagyu é resultado de uma criação meticulosa, com animais dóceis e uma alimentação diferenciada que proporciona marmoreio especial.

É uma carne mais saudável, que possui alto teor de gordura intramuscular rica em ácidos graxos insaturados. “Estou muito feliz com a possibilidade de ofertar ao público uma das carnes mais nobres do mercado e a sua técnica de preparação. O evento é muito mais comida, é viver a experiência do churrasco, promover a imersão do participante no universo do fogo. Somos o único a operar com edições especiais orientais, envolvendo o churrasco japonês e o Korean bbq”, celebra a chef Emanuele Nascimento, idealizadora do festival e assadora profissional, que ficará à frente do preparo do churrasco de sabor inigualável da Wagyu.

Inspirado nos grandes festivais de churrasco do mundo, o festival itinerante Entre Brasas combina gastronomia, cultura e música, com shows do Duo Pop, da banda Monarka, do grupo Horda e DJ Pirraça. Para crianças e adolescentes, além dos brinquedos, e lanches como churros, pipoca e picolé, estará disponível o day use da quadra de esportes, com direito a instrutores.

O festival contará com doze estações de churrasco. No menu: Costela fogo de chão, Leitão pururuca, Salmão pranchado, Cupim no varal, Bife de chorizo, Linguiça defumada e choripan, Hamburguer, Arroz carreteiro, costelinha BBQ. Nas Estações de carne japonesa “wagyu”: Yakiniku style e Carne do sol.

Comandam as estações os assadores: Diogo Monteiro, Neto Cbx, Bruno Pirovani, Ícaro Daltro, Karol Mozer, Pablo Araújo, Paulo Rosa, Pinho e a chef Emanuele Nascimento.

Capacitação gratuita

Com o objetivo de trabalhar a cultura do churrasco, da cozinha de fogo, o festival fará uma capacitação gratuita: a 1ª Edição do Curso de Churrasqueiro, em parceria com Empreenda Salvador da secretaria de desenvolvimento.

Os alunos ganham fardamento, transporte, alimentação, material didático e certificado.

SERVIÇO 6ª EDIÇÃO DO ENTRE BRASAS FESTIVAL

Data: 16 e 17 de setembro (sábado e domingo) Hora: das 12 às 20 horas Shows ao Vivo: Duo Pop, Monarka, Horda e DJ Pirraça Local: Arena Parque Santiago Endereço: Av. Santiago de Compostela. Parque Bela Vista, Salvador, BA - 12 Estações de Churrasco - Espaço kids Entrada gratuita!