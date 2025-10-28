Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Seu boleto vale lanche: Burger King troca dívida por hambúrguer grátis na Bahia

Veja como participar da ação

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

28/10/2025 - 12:28 h | Atualizada em 31/10/2025 - 12:41
Hambúrguer Cheddar Duplo
Hambúrguer Cheddar Duplo -

O susto com os boletos pode se transformar em hambúrguer grátis. Isso porque o Burguer King vai promover uma ação na próxima sexta-feira, 31, que distribuirá lanche gratuito no drive-trhu.

Para ter direito a novidade, o cliente deve:

  • apresentar um boleto físico ou digital;
  • um documento com número do CPF em unidades participantes pelo drive-thru.

A novidade faz alusão ao Dia do Halloween, celebrado sempre no dia 31 de dezembro. Ao todo, mais de 200 restaurantes no Brasil participarão da iniciativa.

Na Bahia, apenas cinco restaurantes farão parte da ação. Sendo três deles em Salvador, um em Lauro de Freitas, Região Metropolitana da capital (RMS), e outro em Luís Eduardo Magalhães.

Restaurantes participantes na Bahia

  • Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM);
  • Avenida Manoel Dias (Pituba);
  • Avenida Otávio Mangabeira (Boca do Rio);
  • Avenida Santos Dumont (Lauro de Freitas);
  • Luís Eduardo Magalhães.

Qual lanche será distribuído?

O lanche distribuído será o Cheddar Duplo, com limite de um sanduíche por carro e por CPF.

Além dos boletos: os clientes que também apresentarem o aplicativo do Serasa instalado e com cadastro ativo, levará uma batata frita média. O aplicativo está disponível para download em dispositivos Android e iOS.

Veja

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Serasa (@serasa)

Bahia Burguer King Halloween Salvador

x