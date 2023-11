Após liberação de brasileiros, fronteira em Gaza volta a ser fechada | A TARDE

Um incidente na linha que separa o norte e o sul de Israel fez com que a fronteira de Rafah, na Faixa de Gaza, fosse fechada temporariamente, nesta sexta-feira, 10.



Com isso, as 33 pessoas da lista do Itamaraty que foram liberadas para deixar a região precisarão esperar mais. O grupo, que aguardava um mês pela liberação, já estava em um ônibus em direção ao Egito e esperava deixar Gaza ainda nesta sexta-feira, 10.

O incidente que causou o fechamento da fronteira de Rafah foi causado por dois motoristas de ambulância que foram presos, segundo informações do Itamaraty.

Das 33 pessoas da lista do Itamaraty, 22 têm dupla nacionalidade brasileira-palestina, nove são palestinas e duas são de outros países.